Primi Maradiaga confiesa que está negociando con Platense: "Ya hablé con Allan Ramos y estamos definiendo"

El entrenador hondureño Ramón "Primitivo" Maradiaga ha confirmado este miércoles que está en pláticas con el Platense y le han ofrecido la dirección técnica del club que ahora ocupa Nicolás Suazo quien ha tenido un mal inicio: dos derrotas y un empate.

Primi manifestó que ha tenido conversaciones con el dirigente Allan Ramos y este miércoles por la noche se podría confirmar su llegada al puerto: "Ya hablé hoy con Allan Ramos y estamos definiendo. Existe la posibilidad, todo depende de lo que se pueda desarrollar en las próximas horas para definir si formo parte del Platense. En el transcurso del día podemos llegar a un feliz entendimiento", manifestó Primi Maradiaga.

Ramón Enrique viene de una larga inactividad tras la salida del Vida donde no pudo terminar el proyecto que encabezó junto al empresario Luis Cruz y salió cuando no llegó a un acuerdo en las decisiones con el portugués, Luis Almeida, socio del presidente cocotero de quien Primi no permitió que interfiera en su trabajo.

Por ahora solo faltan detalles como firma de contrato, pero Primi explicó que tiene ofrecimiento de otro equipo de Liga Nacional: "La verdad que tengo ofrecimiento de otro equipo (en Honduras) en el cual está por definirse; esto se lo manifesté a Allan Ramos y espero que en el transcurso de las horas se hace o no, de lo contrario tomaré esa opción que me salió", explicó Maradiaga al periodista Allan Rivera en Radio Freedom.

De momento, la continuidad de Nicolás Suazo se había mantenido en dudas tras perder el fin de semana ante Real España, pues la plantilla que se conformó en el Tiburón no tiene el recorrido para competir, aunque a última hora llegaron a préstamo dos jóvenes desde Olimpia.

Primi confesó que ya miró la plantilla que le presentó Platense para comenzar una reestructuración si se da su llegada: "Hoy mismo Allan Ramos me presentó la lista de jugadores que tiene Platense, inclusive en esa lista no están incluidos los nombres de los tres futbolistas que les prestó Olimpia; y creo que hay un buen grupo que hay que potenciar para poder competir en lo que resta del campeonato, pero eso se definirá cuando haya definido mi situación si voy al puerto", afirmó Maradiaga.

Maradiaga no aceptó en la mañana de este miércoles el ofrecimiento del Platense para ser el entrenador porque tiene la oferta de otro equipo nacional del que no quiso mencionar su nombre, pero sí está negociando. "Es una buena oferta y hay que analizarlo, pero depende de ellos no de mí y de lo que puedan finiquitar", sentenció Primi, quien dejó claro que no es Motagua el equipo que le ha llamado. "No, allí no visualizo nada", agregó.