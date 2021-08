La primera entrevista de Jonathan Rougier como hondureño: La selección, el examen que hizo y un test sobre Honduras

Follow @GustavoRocaGOL

Jonathan Rougier ya es hondureño. El portero argentino de 33 años de edad y que llegó al Motagua de Honduras en enero del 2017 ya no ocupa plaza de extranjero en la Liga Nacional, esto después de haber completado todos los requisitos para ser un ctarcaho más.

El guardameta fue juramentado este día como hondureño junto al Secretario de Gobernación y Justicia, Leonel Ayala, y con esto quedó completado su proceso de nacionalización.

Ante eso, DIEZ se contactó con Jonathan Rougier para que brindara así su primera entrevista como un ciudadano hondureño. El sudamericano, nacido en Villa Elisa, Entre Ríos, Argentina y ganador de tres títulos ligueros con Motagua, contó su experiencia.

En la entrevista, el jugador habla de su posibilidad de pertenecer a la Selección de Honduras, algo que le ilusiona como jugador pero que no le presta mucha atención, puesto que su mirada y compromiso está con el Motagua.

Asimismo, pasó por un pequeño test como hondureño, el cual lo contestó sin problema alguno y con calificación de 'excelente'. Revela que le gustan muchos los dulces que se producen en Honduras y que es adicto a ello, además, que le fascinan los pescados del Lago de Yojoa.

LA ENTREVISTA:

¿Cómo se siente después de nacionalizarse como hondureño, qué sensaciones tiene?

Bien, me siento bien, feliz de haber tomado esta decisión junto con mi familia, y de que gracias a Dios que nos iluminó de haber venido acá y haber conocido gente tan linda que nos ha arropado de una manera tan hermosa que todo el esfuerzo vale la pena porque queremos donde queremos estar.

Jonathan Rougier fue juramentado como ciudadano hondureño.



¿Qué fue lo que le motivó a tomar esta decisión en su vida?

En un principio cuando veníamos para acá, cuando armamos las maletas, tal vez no era lo que uno apuntaba, pero las cosas fueron pasando, conociendo gente, viviendo momentos, aprendiendo a querer un montón de cosas que no sabía, interpretar esta cultura y la vivencia que va teniendo uno lo lleva a tomar estas decisiones y a arraigarse de diferentes cosas y una de esas es esta cultura, esta gente, la ciudad y todas esas cosas.



¿Qué pasó por su cabeza cuando estaba frente a la bandera de Honduras y ya posando como hondureño?

Alegría. Mucha felicidad y saber que tanto esfuerzo y el cariño que uno va recibiendo se lo pueden devolver de esa forma, y que también es un aliciente más para seguir creciendo y darse cuenta que hay muchas cosas por hacer y que estoty en el lugar donde me gusta y donde quiero estar en el momento. Eso me pone muy bien y saber que puedo ser parte de esta tierra me pone muy feliz.



¿Su hijo es argentino o nació aquí?

Él nació en Argentina pero tiene más tiempo de vivir acá que allá, él tiene seis años y ghace cuatro años y medio que estamos acá y se puede imaginar. Tiene bastante mezclado el hablado porque como habla mucho con sus primos de Argentina y el acento lo ha absorbido, pero sin duda tiene muchas terminaciones de sus palabras de acá que lo distingue bastante.



¿Cuál es su deseo ahora como persona y obviamente como futbolista?

Bueno, como persona y como familia, hace un tiempo hemos empezado un emprendimiento con mi esposa y que si Dios quiere y lo permite así, seguirá prosperando y nos dará fuerza para el día de mañana darnos una razón de quedarnos. En lo deportivo seguir apuntando a mejorar, esto que hicimos da la posibilidad que se abra otro cupo de extranjero en el equipo, seguir haciendo las cosas así y mejorar para ayudar al Motagua a seguir consiguiendo cosas importantes.

El portero Jonathan Rougier fue el mejor guardameta de la Liga Concacaf 2018. Lo acompaña el presidente de Motagua, Eddy Atala.



No sabemos qué pasará en el futuro pero ¿ustedes han pensando quedarse a vivir en Honduras entonces?

Claro, como usted lo dice, las vueltas de la vida y lo que Dios tiene preparado para nosotros no lo sabemos pero sí, nos hemos planteado esa situación de quedarnos varias veces, de poder arraigarnos acá y construir un futuro acá en Honduras.



Con respecto al examen que hizo para nacionalizarse, cuéntenos algo de cómo fue...

Un poco del tema de los ríos, de alguna montaña, de alguna meseta, algunas preguntas con doble sentido que tienen dentro del examen y algunas estrofas del himno que todavía no me las sé bien, me sé varias pero hay partes que todavía me cuestan pero la verdad que más allá de lo difícil que puede llegar a ser el examen, haber estudiado fue especial, me gustó mucho estudiar la historia, la geofrafía, la cultura de Honduras y muchas cosas que uno desconoce y que aprendí y que son lindas.



¿Y cómo anda con el Himno Nacional de Honduras?

Sí me sé algo. El coro, la primera estrofa bastante bien y la última también, después lo otro más o menos. Es un poquito complicada pero me gusta mucho porque tiene mucho sentido y sentimiento el himno.



De todo lo que estudió, ¿qué fue lo que más le impresionó y le gustó?

El tema de los símbolos patrios, el su porqué, el cambio también en su momento de la flor, que después hablando con gente de la Secretaría de Gobierno, me explicaban varias situaciones. Cosas de geografías, la cantidad de ríos, de mesetas que tiene el país, la verdad no sabía varias cosas, la cordillera que abarca tantos kilómetros, tantos municipios, departamentos, la verdad que desconocía. Esas son las cosas que a mí me gustan, por eso hago hincapié en eso.



Ahora que es un hondureño más. ¿Cómo ve las posibilidades de ser seleccionado?

La verdad no sé nada de eso porque nunca he hablado con alguien, no me ha llamado nadie, no he tenido contacto con nadie y eso está bien porque nunca tuve la posibilidad porque legalmente nunca pude entrar en los planes. Pero eso siempre va a depender del nivel y de las cosas que uno demuestre en el club y también de lo que apunte el técnico de la selección, lo que busque, lo que proyecte, entonces no estoy pensando en eso sino en hacer las cosas bien en Motagua que es la verdadera razón por la que estoy acá.



Pero haciendo las cosas bien en Motagua le podría abrir una oportunidad en la 'H' máxime porque cumple con los requisitos ya.

La verdad no le pudiera hablar bien de eso, pero a mí habló una gente de Argentina que maneja ese ámbito y me preguntaron por esa posibilidad, entonces me decían que un jugador una vez sea naturalmente legal del país donde reside, siendo nacionalizado, ya es elegible para ser seleccionado según reglamentación de FIFA. A ver, eso es lo que él me dijo a mí, yo la verdad desconozco de las leyes.

Jonathan Rougier se ha convertido en un jugador referente en el Motagua.



Como futbolista ya hondureño ¿le motiva o le ilusiona esa posibilidad?

Eso es un sueño para cualquiera representar a una selección, es un sueño para cualquier jugador o deportista. ¿Cómo no va a se un sueñopara uno? sería muy hipócrita de mi parte decir que no me ghustaría y que no sería un sueño



A los críticos que están en contra de ello ¿qué les manda a decir?

No tengo nada para decirles, yo respeto su opinión, tienen todo el derecho de opinar y de tener su punto de vista, está perfecto, no tengo nada de decir en contra y a favor.



Desde el punto de vista como guardameta, qué piensa de Edrick Menjívar y Luis "Buba" López.

Son muy buenos porteros, tienen mucho mérito de estar ahí y lo merecen. Lo han demostrado en su equipo y selección. Lo hacen muy bien, eso está por demás decirlo que tienen merecido su llamado a la selección hondureña.



¿Ha platicado con alguno de ellos sobre esa posibilidad?

Por ahí he tenido la posibilidad de hablar con Buba, pero nunca hemos hablado de este tema en particular, tampoco había un porqué hablarlo, me parece que los dos porteros que usted me nombra son muy buenos porteros y personas a su vez porque todos los compañeros que han estado con ellos me han hablado muy bien de ellos.



¿Qué palabras hondureñas son las que más dice?

Uso bastante el "pues" el "hombe" y algunas que otras que no se pueden decir (risas) que por lo general cuando uno va a otro país son las que primero se las enseñan.



¿Qué comida hondureña es la que más le gusta a Jonathan Rougier?

La verdad que me gustan mucho los dulces, el alcitrón es uno de mis oreferidos, es un dulce muy rico, en Comayaguaes donde más se produce, pero intento no comerlo mucho porque tiene mucha azúcar, mucho carbohidrato. La baleada me gusta mucho cuando está bien hecha, es muy rica.



¿Un pollo con tajadas o una sopa marinera?

La sopita marinera depende cuál, he probado algunas muy ricas, algunas otras más o menos y el pollo frito no he comido porque no me gusta mucho, pero sí las tajadas, me gusta el pescado del Lago de Yojoa, por no decir mucho, pero también es otra cosa frita y hay que evitar.



¿Su esposa qué comida hondureña saber hacer?

De hacer, sabe hacer todo, pero intentamos de no hacerla, pero mi esposa cocina mucho y muy bien.





Mándele un mensaje a la afición hondureña ahora como paisano...

Más que nada agradecer el cariño que me han dado siempre, el respeto hacia mi familia y hacia mi, eso lo valoro muchísimo, eso tiene una connotación muy importante en mi vida, los valores son muy especiales y la gente lo ha tenido para conmigo y mi familia de gran manera. Les agradezco mucho, para nosotros desde siempre y todos los mensajes y las cosas de apoyo que me han enviado hoy me han hecho muy feliz y me han llenado de alegría y han ratificado la gran decisión que he tomado y me ha puesto muy contento.



UN TEST COMO HONDUREÑO A JONATHAN ROUGIER



Un prócer nacional

El indio Lempira



¿Qué significan las cinco estrellas de la bandera de Honduras?

La unión de los cinco Estados de Centroamérica



La antigua capital de Honduras

Comayagua



Año de la Independencia de Honduras.

1821... 15 de septiembre de 1821



¿Cuántos departamentos tiene Honduras?

18



"Me alegro que haya salido bien porque lo estudié todo (risas)", dijo Jonathan Rougier después del pequeño test al que fue sometido...