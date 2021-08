Con tres clubes hondureños: Se definen los cruces de octavos de final por la Liga Concacaf

Follow @Omar_GM09

Los clubes hondureños ya conocen sus rivales en los octavos de final de la Concacaf League están definidos. 14 clubes del área saben los equipos que enfrentarán en la primera ronda del torneo, pues aún falta que se dispute la última llave de los playoffs.

La fase de los 16 mejores está calendarizada a disputarse el 21-23 de septiembre, mientras que la vuelta está para el 28-30 del mismo mes.

Este miércoles el Marathón selló su estancia en dicha ronda tras vencer 2-1 al Diriangén de Nicaragua en el estadio Olímpico, por lo que enfrentará al Real Estelí del mismo país de su pasado rival. La ida será en Honduras el 22 de septiembre y la vuelta el 29.

Del otro lado, el Olimpia de Pedro Troglio se verá las caras ante el Inter Moengotapoe de Surinám, país que visitarán el 21/09. La vuelta será el 28 en Tegucigalpa.



Los azules del Motagua, por su parte, deberán esperar hasta el 23 para visitar al Universitario de Panamá que llegará a Honduras para cerrar la llave el próximo 30 de septiembre.

- CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACAF LEAGUE -

Marathón vs. Real Estelí



Hamilton Forge FC vs. CA Independiente



Universitario de Panamá vs. Motagua



Santos Guápiles vs. Plaza Amador



Inter Moengotapoe (Surinám) vs. Olimpia



Guastatoya vs. Alajuelense



Cotzumalguapa vs. Saprissa



Alianza vs. Deportivo FC o Comunicaciones

- CAMINO A LA FINAL -



Si Olimpia avanza a cuartos, enfrentarán al ganador del cruce entre Liga Alajuelense vs. Guastatoya. Si Motagua clasifica, su rival será el ganador del la llave Real Estelí vs. Marathón.



Los cuartos de final están programados para jugarse la ida del 19 al 21 de octubre y la vuelta del 2 al 4 de noviembre. Las semifinales del 23 al 25 de noviembre y del 30 al 2 de diciembre.



Los equipos que avancen a la final se enfrentarán en la ida del 7 al 9 de diciembre y el campeón se conocerá entre el 14 y 15 de diciembre.



El campeón y otros cinco mejores equipos sellarán su pase a la Liga de Campeones Concacaf que se jugará en el 2022.