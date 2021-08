Marathón resuelve ante Diriangén y clasifica a octavos de final de Liga Concacaf

Follow @GustavoRocaGOL

Marathón no sufrió mucho y fue práctico. Luego de vencer a domicilio 0-1 al Diriangén FC selló la clasificación volviéndolos a derrotar, esta vez en el Olímpico de San Pedro Sula con marcador de 2-1 y clasificando así a octavos de final de la Liga Concacaf 2021.

El equipo del uruguayo "Tato" García sigue demostrando buen manejo de pelota y sigue cosechanco triunfos. Encadenó su quinto triunfo en igual cantidad de partidos disputados bajo la tutela del charrúa. Una racha que ilusiona hasta al más escéptico.

Con la clasificación obtenida, ahora el Marathón enfrentará en los octavos de la competición a otro club pinolero, pero esta vez a un viejo conocido; el Real Estelí, mismo club que ya sabe cómo herir a clubes hondureños, y si no pregúntenle al Real España y Motagua...

Marathón fue práctico. Hirió cuando tuvo la posibilidad, pero ante el relajamiento que padecieron, los caciques llegaron y anotaron el descuento por medio del colombiano Yhon Mosquera.

Los nicaragüenses llegaron al 27' con la primer llegada de peligro del juego. el brasileño Robinson da Silva pescó de cabeza un balón por aire que pasó besando el paral derecho del pórtico de Denovan Torres.



Esa jugada fue la más clara hasta ese momento, no obstante, el que no iba a perdonar en su primera jugada manifiesta de gol fue el monstruo verde. Kervin Arriaga cogió un balón en el medio campo, sirvió a Mario Martínez y éste con precioso toque de balón filtrado a ras de pasto para Frelys López iba a poner a celebrar a la afición. El atacante fusiló a Justo Lorente y puso el 1-0 al 37'.



Pero el Diriangén nunca fue tímido, quiso despertar y por poco pone en tensión el juego. Denovan Torres encaró a Robinson da Silva y a una mano salvó la caída de su cabaña al 41'.



En la etapa final el pequeño Isaac Castillo lo intentó en dos ocasiones continuas al 49' y 51' pero los tibios remates del juvenil iban a manos del meta nica Justo Lorente. Diriangén se tuvo que exigir más pero sus delanteros no lucieron finos.





Luego de eso el partido fue manejado a su gusto por el Marathón. Peleas, amarillas y llegadas sin peligro. Así se diagramó la mayor parte del segundo tiempo sin embargo al 76' llegó la anotación que liquidó la serie.



Kervin Arriaga culminó una brillante jugada colectiva del club sampedrano luego que Frelys López le sirvira el balón de tacón en el área para que solamente llegara a cerrar la jugada y poner el partido 2-0.



Con el partido definido, "Tato" García agotó sus cambios al igual que el Diriangén. Ya en el epílogo del cotejo llegó el descuento del club visitante en pies del colombiano Yonh Mosquera, quien en un despiste de la defensa verdolaga encontró el balón de carambola y puso el 2-1 al 88'.



Y al 90+1' Cristian Cálix perdió la cabeza luego de una discusión con el argentino Leonel Torres. El pequeño e inexperto jugador hondureño agredió con un cabezazo a su rival y el árbitro no lo perdonó; lo echó del partido.

Con el pase en manos ahora el Marathón enfrentará al Real Estelí por los octavos de final de la Liga Concacaf 2021. Al cuadro verdolaga le tocará abrir de local y cerrar la eliminatoria en feudo visitante; 22 y 29 de septiembre son las fechas de ambos choques.



CRÓNICA DEL MARATHÓN vs DIRIANGÉN

18 de agosto del 2021. Partido de vuelta clasificatorio a octavos de final de Liga Concacaf

(2) MARATHÓN - Denovan Torres; Emilio Izaguirre, Allans Vargas, Mathías Techera; John Paul Suazo (Wilmer Crisanto 86'); Kervin Arriaga, Isaac Castillo (Luis Garrido 66'), Mario Martínez (Brayan Castillo 80'), Edwin Solani (Cristian Cálix 66'); Ovidio Lanza y Frelys López (Carlo Costly 80').



DT: Martín "Tato" García (Uruguay)



Goles: Frelys López (30'), Kervin Arriaga (76')



Tarjetas amarillas: Jhon Paul Suazo, Edwin Solani, Kervin Arriaga.



Tarjetas rojas: Cristian Cálix 90+1'.



(1) DIRIANGÉN FC - Justo Llorente; René Huete (Erick Tellez 78'), Yohn Mosquera, Bernardo Laureiro (Tulio López 78'), Jonathan Pacheco, Jason Coronel, Leonel Torres, Erick Mendoza (Alexander Zúniga 46'), Pedro dos Santos (Jaime Moreno 55'), Robinson Da Silva (Abner Acuña 66') y Jeffrey Chávez.



Goles: Yhon Mosquera (88').



Tarjetas amarillas: Leonel Torres, Jaime Moreno.



Tarjetas rojas: No hubo.



DT: Flavio da Silva (Brasil)



**



Estadio: Olímpico, San Pedro Sula



Árbitro: Ricangel de Leça (Aruba)