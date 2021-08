Comunicado: Liga Nacional hace dura advertencia a Olimpia y Marathón por exceso de público en los estadios  

El público volvió a los estadios de la Liga Nacional de Honduras y eso ha engalanado las tres jornadas que se han disputado hasta el momento, eso sí, no en todos los inmuebles se cumplió a cabalidad con las normas establecidas.

Primi Maradiaga es presentado oficialmente como técnico de Platense: "Vengo entusiasmado para hacer lo mejor"



Ante tal problema, la Liga Nacional lanzó un comunicado este jueves advirtiendo a dos equipos en particular sobre esta situación, Olimpia y Marathón.



Dentro del escrito se asegura que estos dos clubes no han cumplido con lo establecido y han recibido más del 20% de aficionados autorizados y no todos los hinchas cumplen con el uso permanente de mascarilla.





COMUNICADO OFICIAL



"Por medio de la presente se hace de conocimiento que en los reportes del cumplimiento de las medidas establecidas en el Protocolo de Bioseguridad para el Regreso de Aficionados a los Estadios SINAGER, al final la 3ra jornada del Torneo de Apertura 2021-22 después de haber sostenido una reunión con autoridades de la Policía, Fenafuth, Liga Betcris de Honduras, Copeco ha solicitado girar una ADVERTENCIA ESPECIAL a los Clubes CD MARATHÓN Y CD OLIMPIA en vista de haber comprobado en los juegos que ambos Clubes disputaron como locales los días sábado 14 de Agosto en el Estadio Yankel Rosenthal en San Pedro Sula y el día miércoles 11 en el Estadio Nacional de Tegucigalpa lo siguiente:



1- Exceso en más del 20% de aficionados autorizado en cada Estadio.

2- Incumplimiento de los aficionados en el uso permanente de mascarillas y falta del distanciamiento.

Así se irrespetan las normas de bioseguridad en el estadio Nacional



Se le solicita tomar nota de esta advertencia en virtud que la sanción por reincidencia es la prohibición de ingreso a aficionados al siguiente juego de Local de cada Club.



La presente disposición debe ser acatada por todos los Clubes en sus juegos de Local o Vista envitando así la imposición de sanciones más severas".