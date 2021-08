José Velásquez Colón se une a los entrenamientos del Victoria y reveló el porqué no arregló con el Vida

El defensor hondureño José David Velásquez Colón se integró este jueves a los entrenamientos del Victoria como parte de los refuerzos para el Apertura 2021 y llegará a reforzar el equipo del "Chato" Padilla que no ha podido ganar en su vuelta a primera.

Colón llegó a un acuerdo con el conjunto jaibo por el torneo Apertura y Clausura 2021-22 siendo uno de los últimos fichajes con la ventana abierta de transferencias de la Liga Nacional de Honduras.

"Mi negociación fue rápido, en menos de 20 minutos, gracias a Dios se llegó a un acuerdo, vamos a luchar y a comprometernos al cien", dijo Colón.

Y agregó: "vinimos con toda la disposición, alegría y felicidad. Los primeros que estaban contentos eran mis padres porque son jaibos a morir. Acá estamos para seguir luchando, trabajando fuerte y para seguir creciendo como futbolista".

En referencia a su estado físico y si estaría listo para debutar ante Honduras Progreso dejó en claro que "estoy a la disposición del profesor; he estado trotando, pero no es lo mismo entrenar con el grupo. Si tengo que esperar, lo haré, espero estar al ritmo de los demás, yo vengo con la mentalidad de aportar y que el Victoria empiece a ganar.

José Colón disputó los últimos dos torneos con el Vida y tras finalizar su contrato se marchó a Estados Unidos por unos meses para trabajar y jugar partidos burocráticos. Hoy explicó el porqué no arregló con los rojos para regresar a la casa que lo hizo debutar en el 2009.

"Estaba jugando y trabajando. Sabemos la situación en que estábamos en el país y ese breve descanso me sirvió. La familia Pedroza nos abrió las puertas para muchos futbolistas, mis respetos para ellos", soltó.

"El torneo pasado se hizo buen desempeño en el Vida, lo que pasó fue que el presidente me dijo que íbamos a arreglar por una cifra y al final me salieron con otra, no me gustó, así que no llegamos a un acuerdo, ahora estoy aquí vistiendo la camiseta de mis amores. Vamos a tratar de luchar con todo y a salir de ese bache", añadió.

Victoria es último en la tabla de posiciones después de tres fechas disputadas (tiene un juego pendiente). Este sábado 21 de agosto se medirá ante Honduras Progreso en el Estadio Humberto Micheletti.