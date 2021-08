¿Quién transmite el clásico Motagua-Olimpia? Hora, TV y días de los juegos de la cuarta fecha del Apertura

Fin de semana de clásico. Se disputa el primer duelo de más rivalidad en Honduras, el derbi entre Motagua y Olimpia marca uno de los encuentros más esperados. ¿Quién lo transmite?

Este partido es el único que se jugará el domingo; pero antes, la jornada se abre en el estadio Morazán a las 5.00 de la tarde con el choque entre Real España y Real Sociedad. El duelo será transmitido por el canal de paga Tigo Sports.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Una hora después habrá dos duelos; el Honduras Progreso en el Micheletti recibe al Victoria y será televisado por la señal abierta de TVC; mientras que en Danlí, El Paraíso los Lobos de la UPN reciben al Platense del Primi Maradiaga; este va por Tigo Sports.

La jornada sabatina se cierra en La Ceiba a las 7.15 de la noche; Vida recibe al súper líder Marathón en un duelo electrizante. Este encuentro va por el canal de paga TDTV+. Los cocoteros no han podido sumar de a tres, mientras que los verdes llevan tres de tres.

Leer. LOS CASTIGOS DE LA ÚLTIMA JORNADA EN LA LIGA NACIONAL

El domingo se juega el derbi y el encuentro va por la televisión de paga; Tigo Sports lo transmite desde las 4.00 de la tarde que se miden en el estadio Nacional. Aquí se marca el regreso a los banquillos de Pedro Troglio, DT tricampeón con el Olimpia.

TRANSMISIÓN EN TV

Real España vs Real Sociedad (Tigo Sports)

Honduras Progreso vs Victoria (TVC)

Lobos UPN vs Platense (Tigo Sports)

Vida vs Marathón (TDTV+)

Motagua vs Olimpia (Tigo Sports)