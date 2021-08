Fernando Schwartz confiesa el error que cometió en ESPN y que le costó su doloroso despido

Fernando Schwartz confesó abiertamente detalles de su dolorosa salida de ESPN en 2015. El ahora analista de Fox Sports reconoce que cometió un error muy grave que le costó el despido.

Martinoli revela por qué se dejó de hablar con André Marín

Sin embargo, cuenta que su fallo venía precedido de una fuerte molestia que tenía contra la empresa, ya que consideraba que no le estaban ofreciendo un trato justo y digno por su trabajo.

''Yo cometí un error, lo reconozco. Tenía permiso de publicar en el 'Esto' cualquier nota de ESPN dando crédito. Por mi desesperación del maltrato que recibí en el Mundial de 2014, donde no me acreditaron, fui de acompañante del reportero de Estados Unidos. Anímicamente estaba muy mal y cometí el error de publicar unas notas de ESPN y no le puse crédito, me acusaron de plagio'', recordó Fernando en un diálogo con su colega Toño de Valdés.

''Me llama un día el jefe Rodolfo Martínez, estaba un cuate de recursos humanos... y Rodolfo se puso en muy mal plan, me dijo que me había robado esto y aquello. Me equivoqué, sí, pero no soy un plagiador de notas porque yo soy un buen periodista'', añadió.

Seguidamente relata cómo fue su traumático despido. ''Yo estaba transmitiendo el programa de Raza Deportiva desde el centro de noticias y fue dolorosísimo, tres horas al aire, y a cinco metros estaba la oficina donde me estaban rompiendo en la madre. Cinco minutos antes de terminar el programa, pasa Armando Benítez, vicepresidente de ESPN en México, me da una palmada en el hombro y me dice: 'Ya me voy a México, que te vaya bien'. Lo hizo con una sonrisa maléfica y a la media hora yo ya estaba fuera de ESPN''.

Pensó que todo se había acabado

Fernando Schwartz expresó que su salida de la famosa cadena deportiva fue desoladora y que incluso pensó en que su carrera como periodista había llegado a su fin. No obstante, logró superar el duro golpe y siguió haciendo lo que más le gusta ahora en Fox Sports.

''Fue durísimo, lloré, pensé que mi carrera se había acabado, pero tú me conoces, me caigo tres días y me vuelvo a levantar'', cerró el reportero mexicano de 61 años.