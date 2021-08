Olimpia, Motagua y Marathón conocen las fechas de los cruces de octavos de la Concacaf League

Los tres equipos hondureños que estarán disputando la Concacaf League han conocido los rivales y horarios de los octavos de final de la competencia donde los capitalinos, Motagua y Olimpia comienzan de visita, mientras que Marathón lo hará en casa.

Los verdes que vienen de eliminar al Diriangén de Nicaragua, ahora tendrán otra dura prueba, será frente al Real Estelí, otro equipo pinolero con el que iniciarán jugando en el estadio Olímpico el miércoles 22 de septiembre y cerrarán de visita la siguiente semana.

Ver. ASÍ MARCHAN LOS EQUIPOS HONDUREÑOS EN LA TABLA DE POSICIONES

Por su parte, el Olimpia, tendrá un largo viaje para buscar nuevamente la final. Los de Pedro Troglio viajarán hasta Sudamérica para enfrentarse al Moengo Tapoe de Surinán en el juego de ida el 21 de septiembre, pero cerrarán en el Nacional una semana después.

El otro club hondureño que es el Motagua, tendrá que salir en la primera fecha y lo hace ante el Universitario de Panamá el jueves 23 de septiembre. La vuelta será a la siguiente semana en el Nacional.

Leer. HORARIOS Y QUIÉN TRANSMITE LOS JUEGOS DE LA JORNADA 4

Hay que recordar que si las águilas azules avanzan a la siguiente ronda, se estará enfrentando al ganador del duelo entre Marathón y Real Estelí, por lo que podríamos tener un duelo de hondureños. Mientras que si Olimpia avanza, su rival saldrá del choque que protagonizarán el Alajuelense y Guastatoya de Guatemala.

JUEGOS DE IDA

Martes 21 de septiembre

3.45 pm Inter Moengo Tapoe (SUR) vs Olimpia (HON)

6.00 pm Forge FC (CAN) vs Indepediente (PAN)

8.00 pm Guastatoya (GUA) vs Alajuelense (CRC)

Miércoles 22 de septiembre

6.00 pm Comunicaciones (GUA) vs Alianza (ESA)

8.00 pm Marathón (HON) vs Real Estelí (NIC)

Jueves 23 de septiembre

4.00 pm Santos (CRC) vs Plaza Amador (PAN)

6.00 pm Santa Lucía (GUA) vs Saprissa (CRC)

8.00 pm Universitario (PAN) vs Motagua (HON)

JUEGOS DE VUELTA

Martes 28 de septiembre

4.00 pm Independiente (PAN) vs Forge FC (CAN)

6.15 pm Alajuelense (CRC) vs Guastatoya (GUA)

8.30 pm Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR)

Miércoles 29 de septiembre

4.00 pm Plaza Amador (PAN) vs Santos (CRC)

6.15 pm Alianza (ESA) vs Comunicaciones (GUA)

8.30 pm Real Estelí (NIC) vs Marathón (HON)

Jueves 30 de septiembre

6.00 pm Saprissa (CRC) vs Santa Lucía (GUA)

8.15 pm Motagua (HON) vs Universitario (PAN)