Confirmado el calendario completo para los Octavos de Final de la Liga Concacaf 2021

Concacaf ha confirmado este viernes el calendario y los enfrentamientos para los partidos de Octavos de Final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021 (SCL). Los ocho enfrentamientos se llevarán a cabo del 21 al 23 de septiembre (partidos de ida) y del 28 al 30 de septiembre (partidos de vuelta).

En acción de la SCL 2021 del jueves, Comunicaciones FC (GUA) se unió a FC Santa Lucia (GUA), Forge FC (CAN), Santos de Guápiles (CRC), CD Maratón (HON) y CD Universitario (PAN) como los seis clubes que han avanzado de la Ronda Preliminar a los octavos de final, uniéndose a los 10 clubes sembrados.

Los enfrentamientos para la segunda ronda de la competencia y el camino de cada club hacia la final fueron determinado en el sorteo oficial, el miércoles, 16 de junio.

El calendario para los partidos de Octavos de Final de la SCL 2021 es el siguiente, con el club local primero y los horarios de inicio:



Partidos de octavos de final de ida

Martes, 21 de septiembre de 2021

17:45 Inter Moengo Tapoe (SUR) vs CD Olimpia (HON) - Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

20:00 Forge FC (CAN) vs CA Independiente (PAN) - Por confirmar

22:00 CD Guastatoya (GUA) vs LD Alajuelense (CRC) - Estadio Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

Miércoles, 22 de septiembre de 2021

20:00 Comunicaciones FC (GUA) vs Alianza FC (SLV) - Estadio Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

22:00 CD Marathón (HON) vs Real Estelí FC (NCA) - Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

Jueves, 23 de septiembre de 2021

18:00 Santos de Guápiles (CRC) vs CD Plaza Amador - Estadio Nacional, San José, CRC

20:00 FC Santa Lucia (GUA) vs Deportivo Saprissa (CRC) - Estadio Guamuch Flores, Guatemala City, GUA

22:00 CD Universitario (PAN) vs FC Motagua (HON) - Estadio Muquita Sánchez, Panamá City, PAN

Partidos de octavos de final de la vuelta

Martes, 28 de septiembre de 2021

18:00 CA Independiente (PAN) vs Forge FC (CAN) - Estadio Muquita Sánchez, Panamá City, PAN

20:15 LD Alajuelense (CRC) vs CD Guastatoya (GUA) - Estadio Alejandro Morera Soto, San José, CRC

22:30 CD Olimpia (HON) vs Inter Moengo Tapoe (SUR) - Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, HON

Miércoles, 29 de septiembre de 2021

18:00 CD Plaza Amador (PAN) vs Santos de Guápiles (CRC) - Estadio Rod Carew, Panamá City, PAN

20:15 Alianza FC (SLV) vs Comunicaciones FC (GUA) - Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

22:30 Real Estelí FC (NCA) vs CD Marathón (HON) - Estadio Independencia, Estelí, NCA

Jueves, 30 de septiembre de 2021

20:00 Deportivo Saprissa (CRC) vs FC Santa Lucia (GUA) - Estadio Ricardo Saprissa Ayma, San José, CRC

22:15 FC Motagua (HON) vs CD Universitario (PAN) - Estadio Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa, HON

Los partidos de Octavos de Final serán seguidos por partidos de cuartos de final de ida y vuelta, semifinales y finales. El calendario de las tres últimas rondas de la competencia es el siguiente:

Cuartos de final

19-21 de octubre (partidos de ida)

2-4 de noviembre (partidos de vuelta)

Para los cuartos de final, los ganadores de los octavos de final de los enfrentamientos 1, 3, 5 y 7 jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Semifinales

23-25 de noviembre (partidos de ida)

30 de noviembre - 2 de diciembre (partidos de vuelta)

Para las semifinales, los dos clubes con mejor desempeño en las rondas anteriores de la competencia jugarán el partido de ida como visitante y el partido de vuelta en casa.

Final

7-9 de diciembre (partidos de ida)

14-15 de diciembre (partidos de vuelta)