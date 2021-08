Orinson Amaya: La oferta que rechazó por Kervin Arriaga y el mensaje a Sinager:"Que se monten a un rapidito y vean cómo va la gente"

Orinson Amaya, presidente de Marathón, habló este viernes en una amplia entrevista con HonduSports Ilustrada y habló de varios temas del club.

El máximo mandatario verdolaga comentó sobre la racha que tiene el club en los primeros cinco partidos de la temporada, donde todos han sido victorias.



Además, reveló la oferta que rechazaron por Kervin Arriaga del Rentistas de Uruguay y también de la apuesta que hizo por el "Tato" García, un entrenador que le gustaba mucho desde su época en el Real España.





LO QUE DIJO:



"No es fácil, gracias a Dios se han dado los resultados dos triunfos internacionales y tres nacionales, estamos contentos por la actitud de los jugadores y la adaptación que han tenido con el cuerpo técnico".



¿Se imaginaba que todo iba a comenzar así?



"No iniciamos la pretemporada con el tiempo adecuado, pero con el profe ("Tato" García) decidimos trabajar a doble horario y sacar el primer partido internacional adelante y gracias a Dios se logró, a pesar de que no habíamos disputado un partido completo de preparación. Ya cuando jugamos en Nicaragua y sacamos un resultado positivo eso nos generó mucha confianza para encarar cada partido. La actitud de los jugadores nos ha sorprendido".



"Tato" García una apuesta de Orinson Amaya



"Realmente lo tenía como opción por su forma de trabajar y el fútbol que desplegó en Real España, se lo propusimos y al final no nos hemos equivocado, ha sido la mejor opción. Al final fue algo rápido fue previo a iniciar la pretemporada que lo llamamos y a él le gustó el proyecto. Hemos formado un buen cuerpo técnico, a eso le podemos sumar a Emil Martínez y otros que forman un buen equipo".



Usted se pone el "overol" cuando juega el Marathón, está en la entrada, ayuda en lo que puede ¿Qué hace que usted sea un presidente distinto a los demás?



"Yo lo veo normal porque siempre he sido así de una familia humilde trabajadora, yo lo hago de forma natural, si me toca venir y vender refrescos, apoyar a la gente en los puntos de venta yo lo hago porque es un ingreso que al final es para Marathón. Yo coordino la taquilla, lo hago con todo el amor del mundo por Marathón me hace feliz y me nace ser así".

¿Pensó en algún momento tirar la toalla y dejar al Marathón?



"Sí, ha habido situaciones difíciles a las cuales no les vemos salidas, yo llego a Marathón porque Dios quiere que esté en Marathón, siempre le pedí sabiduría para estar acá porque no es fácil porque hay días que me toca ver la planilla de jugadores y no hay como pagarles. Como dicen "Dios aprieta, pero no ahorca", y lo bueno es que siempre he tenido la salida para sacar el equipo adelante y este torneo es la prueba de eso. Hemos iniciado bien porque Dios está bendiciendo el trabajo que estamos haciendo, por eso ven estos resultados por la humildad".



¿Cuál fue su momento más duro que vivió con Marathón?



"Hay muchos, creo que cuando quedamos eliminados en el Olímpico contra el España (2017) porque ese Marathón tenía mucho para ser campeón. De ahí siempre por la parte económica, cuando inició la pandemia nosotros teníamos el equipo al día, pero en eso vino todo lo que vino y nos afectó bastante. Después de la pandemia vienen los huracanes y nos tocó viajar hasta Tegucigalpa para jugar la Liga Concacaf, a Marathón le tocó gastar en ese momento más de dos millones y medio de lempiras. O sea que en vez de tener utilidad en esos partidos tuvimos pérdidas. Si analizamos bien el 2020 fue uno de los equipos más golpeados".



En cuestión de ingresos ¿Cuánto ha mejorado en comparación a ese 2020?



"Siempre es importante jugar con público, eso va sumando porque los gastos son diarios, hay que cubrir los viajes, concentraciones y el ingreso de taquilla uno se va sosteniendo poco a poco. Marathón dejó de recibir de 12 a 14 millones por la pandemia, lo más importante que ahorita estamos bien y contentos todos. El ambiente del club es otro".



¿Por qué Mario Martínez es otro con Marathón?



"La verdad no sé, nosotros lo que tratamos de hacer y durante mi periodo como presidente es tratar al jugador muy bien, Mario no tiene queja de nosotros, habría que preguntarle a él, nosotros confiamos mucho en él, Mario es uno de los mejores jugadores que tiene Honduras. Incluso, cuando estuvo en 2019 en poco tiempo se ganó el cariño de la afición. Nosotros queríamos que siguiera, pero por el tema de pandemia no podíamos mantenerlo. Habría que preguntarle a él cómo se siente, porque en la cancha cada vez se mira mejor, es un jugador que en cualquier minuto le da una asistencia de gol como lo hizo en el gol de Frelys (López) en la Liga Concacaf. Esa es la ventaja que tenemos nosotros con tener a Mario Martínez".



¿Qué pasó con lo Kervin Arriaga, por qué no salió, había oferta del Celtic?



"Lo del Celtic era un simple interés, Emilio (Izaguirre) le recomendó a ese equipo que lo siguieran en los Juegos Olímpicos, pero lamentablemente no lo convocaron y eso nos afectó a nosotros como equipo porque no tuvo minutos con la selección. Nunca se habló de cifras, si hubo una opción de la MLS. Yo le digo a Kervin que tiene que seguir trabajando".



¿Lo de Rentistas de Uruguay, por qué no se dio?



"Lo de Rentistas no era favorable para el jugador y el club, porque al futbolista tenemos que valorarlo y no era algo que vale la pena, entonces desistimos en esa opción. Querían un préstamo y eso no era conveniente para el jugador. El que estaba interesado de la MLS era el Austin FC, ese equipo estaba interesado, pero no se pudo concretar".

¿Qué jugadores de Marathón deben estar en las Eliminatorias rumbo a Qatar?



"Denovan Torres, Edwin Solano y Kervin Arriaga. Esos son los jugadores de Marathón que le pueden funcionar al profesor Fabián Coito rumbo a Qatar 2022".



Con el plantel que tiene ¿Qué torneo le seduce más, la Liga o Concacaf?



"Es que vamos a ir paso a paso, la idea es lograr los dos, tenemos un plantel numeroso y "Tato" ha sabido llevarlo. Le apostamos a los dos, ojalá se pueda dar, antes hay que pasar de Real Estelí, un rival que nos conoce y después ir paso a paso logrando los objetivos".



¿Se imagina un partido de cuartos contra Motagua en Concacaf?



"Sería importante un partido de equipos hondureños para seguir avanzando en un torneo como el de Concacaf, ojalá que se pueda dar. Tenemos equipo para pelear el torneo, ya veremos qué pasa, pero me gustaría que se diera ese cruce Marathón-Motagua".



El comunicado de Sinager sobre el porcentaje de aficionados en el Yankel ¿Qué respuesta es la que da el equipo?



"No entiendo el informe que ellos redactaron, porque cuando ellos andan haciendo la supervisión, incluso, yo estuve con ellos donde estábamos aplicando todos los protocolos de seguridad, aplicando gel, manteniendo el distanciamiento, el uso de mascarilla permanente, todo eso lo hablamos, algunas cosas hay que mejorarlas, pero no es que todo lo hemos hecho mal. No toda la gente hace caso con la mascarilla, pero lo decimos en el sonido ambiente y no es fácil y si no, la gente de Sinager que se monten a un rapidito y vean cómo va la gente. Cada quien tiene que protegerse".