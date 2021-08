El fiel aficionado del Real España y el traje de su hijo fallecido que siempre le acompaña al estadio

El día que Real España jugó la final de ida por ser campeón de grupo del torneo pasado ante Olimpia, Fredy Díaz, un aficionado de la máquina, recibió una de las peores noticias; su hijo de apenas ocho días de nacido luchaba por su vida en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital sampedrano.

El sueño de Fredy, como buen fanático de la máquina, siempre fue llevar a su nene al estadio y de hecho, ya le había comprado un atuendo del Real España desde antes de nacer pero nunca llegó a ponérselo ya que el recién nacido perdió la vida. Desde ese día, el traje de Eslam David Díaz le acompaña al estadio cuando llega a ver a su querido Real.



"Siempre soñé con tener a mi hijo en brazos mientras venía al estadio. Nunca pude verlo vestido con el traje que ahora me acompaña siempre", dice Fredy mientras al fondo en el sector de sombra se escuchan los gritos de los aficionados que reclaman algunas acciones del juego.



Fredy le colocó el numero 28 a la camisa porque un día 28 conoció a su esposa y madre de Eslam, y curiosamente un 28 de abril del 2021 a la 1:44 de la tarde nació Eslan y dejó su corazón partido porque no logra asimilar que ya no está.





Siempre que viene al sector de preferencia se toma fotos con su camisita de Eslam la que cree que "siento que él está aquí conmigo, lo siento presente... Es que lo tuve en brazos y me emociona solo tener mi traje conmigo".



Fredy Díaz es amigo personal de uno de los utileros del Real España quien se ha convertido en su hermano. "Sé que Dios tiene a mi hijo en un mejor lugar y desde allá me da ánimos para venir a disfrutar de los partidos como una vez soñé estar con él aquí en el estadio", señala el fanático de los catedráticos quien disfruta de volver a los estadios tras un año de pandemia.