"El Potro" Gutiérrez muy crítico por la mala definición del Real España: "No podemos dejar ir puntos de local"

El mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez, entrenador del Real España, salió un poco molesto porque el equipo no cumplió en la cancha lo que se entrenó, pues tuvieron muchas llegadas pero no terminaron en gol.

El empate ante Real Sociedad en casa no es bueno para los aurinegros según Gutiérrez, pues en lugar de ganar un punto dejaron ir dos, ahora tienen que ir a recuperarlos de visitante.

"No podemos estar contentos porque el partido se cierra y se complica con el penal que cometemos, el rival se tira atrás y se vuelve todavía más cerrado. Lo final y rescatable fue que buscamos ganarlo, lo intentamos y lo empatamos, pero no fue nuestro mejor partido en ataque, pudimos hacer un par de goles más que no se concretaron", explicó Gutiérrez en conferencia.

El técnico azteca criticó la poca efectividad de sus delantero, pues en los últimos 15 minutos del encuentro terminó jugando con cuatro artilleros (Rocca, Rosas, Yeison Mejía, Carlos Bernárdez) y no le salió nada.

"Tenemos que tener más aplicación, hubo jugadas que tuvieron que terminar dentro del arco y todo esto se conjunta con un penal que se nos pita en contra. Intentamos darle vuelta al marcador y no se pudo", siguió explicando el pura sangre.

Luego siguió: "Es complicado hablar de lo que se pudo hacer. Ayer practicamos centros-remates con los delanteros y todas entraban, pero se vuelve extraño, tuvimos posibilidades y no se dan, pero estamos consientes de que en el 80% de los equipos van a venir a tener una postura cautelosa y jugar al error de nosotros y sacar ventaja".

La máquina ahora tiene que pensar en la UPN al que enfrentará el miércoles y Gutiérrez sabe que tiene que buscar sumar de a tres para no quedarse rezagados ya que los demás clubes siguen facturando.

"Soy de los que cree que los juegos hay que disputarlos, son tiempos distintos, cada uno evoluciona y tenemos que hacer valer la localía; no podemos dejar ir puntos de local porque serán importantes en el cierre del torneo. Tenemos que tener eficacia y eficiencia a la hora de resolver. Cada partido que viene serán de la misma manera y difícilmente vendrá un equipo a atacarnos", manifestó.

Finalmente, Gutiérrez explicó que se deben cambiar algunas formas de juego. "Tenemos que dejar de jugar demasiado lateral, tenemos que jugar de los costados, insistir porque tenemos gente rápida para desbordar y gente que puede hacer valer su presencia. Ya cuando el equipo hizo algunas variantes la tuvimos pero no se concretó".