Regresa el clásico ceibeño: Así se disputará la jornada 5 del torneo Apertura 2021 de la Liga Nacional

Sin tiempo que perder, el torneo Apertura de la Liga Nacional continúa su desarrollo este próximo miércoles con su actividad en diferentes canchas del país.

El primer desafío de la jornada se pone en marcha a partir de las 6:00 pm en el estadio Morazán, donde el Real España recibe la visita de los Lobos de la UPNFM.

ASI MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO APERTURA

Los estudiosos llegan con la inspiración a tope después de dos victorias consecutivas, mientras que la Máquina está obligada a sumar de los tres puntos tras su empate en casa ante Real Sociedad.

La acción seguirá en el Francisco Martínez de Tocoa, donde a las 7:00 pm, el Motagua visita a Real Sociedad, club que quiere seguir por la buena senda tras su empate en su visita a los aurinegros.

La cereza del pastel estará en el puerto de La Ceiba, donde regresa el clásico de la ciudad. Vida vs Victoria, los rojos llegan con una recha invicta en el torneo, mientras que las Jaibas no han comenzado de la mejor manera y no conocen el triunfo, ni han podido anotar gol.

El balón se traslada al estadio Nacional, donde a las 7:30 pm, el Olimpia recibe la visita del Honduras Progreso. Los progreseños llegan ilusionados después de vencer a las jaibas.

Mientras que el jueves en Puerto Cortés, el Platense recibe al Marathón, los dos cuadros llegan tras una derrota en la jornada anterior. Los escualos cayeron 3-0 ante UPNFM y el monstruo ante los cocoteros del Vida.

ASÍ SE VA JUGAR LA JORNADA 5 DE LA LIGA NACIONAL

Miércoles R. España vs UPNFM 6:00 pm

Miércoles R. Sociedad vs Motagua 7:00 pm

Miércoles Vida vs Victoria 7:15 pm

Miércoles Olimpia vs Honduras P. 7:30 pm

Jueves Platense vs Marathón 7:00 pm