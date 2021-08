''Esto no lo habíamos visto'': así fue la batalla campal entre jugadoras del Necaxa y Puebla en la Liga MX Femenil

Las jugadoras del Necaxa y Puebla se enfrentaron el lunes por la sexta fecha de la Liga MX Femenil y cuando el partido estaba a punto de terminar, las cosas se salieron de control y ambos planteles se fueron a los golpes.

Dos futbolistas se engancharon luego de que el Necaxa buscara rematar el encuentro tras un córner, provocando que sus compañeras llegaran a intervenir y al final todo se fue por la borda.

El lamentable episodio se dio durante el minuto 94 del tiempo añadido. La árbitro expulsó a dos de las múltiples involucradas, que fueron quienes empezaron el berrinche, luego de que María López en el suelo provocara la caída de Sarai Kim, y ésta respondiera empujándola para desatar la bronca.

Después las demás compañeras se involucraron en la pelea, pero lejos de intentar bajar los ánimos, llegaron para golpearse y empujarse entre ellas hasta que poco a poco se fueron calmando con los señalamientos del cuerpo arbitral.

''Empiezan los golpes, esto no lo habíamos visto, y después los pisotones, tienen que salir las tarjetas'', decía el narrador del encuentro. ''Esto normalmente no lo vemos en un patido de la Liga MX Femenil, esto no debe de pasar, la silbante tiene que estar atenta para expulsar a las jugadoras que está poniendo el desorden'', añadía.

El encuentro finalmente acabó con el 1-0 favor Necaxa, con el tanto de Fanny Grano. Pese a todo el zafarrancho, afortunadamente no se reportó ninguna jugadora herida.