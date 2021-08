Pedro Troglio tras perder el clásico: "Veo a todos acelerados diciendo que no sirve nadie, ni el técnico ni los jugadores"

El Olimpia perdió el clásico el pasado domingo ante Motagua y con ello el equipo de Pedro Troglio registró su peor inicio desde que llegó a dirigir a la Liga Nacional.

El técnico de los merengues no asistió a la conferencia de prensa post partido, pero este martes ha salido al paso para analizar lo sucedido en ese encuentro y las bajas que presenta.

"Cuando uno pierde y no solamente un clásico, está con bronca. Es el décimo partido que perdemos y está dentro de las posibilidades no ganar todos los clásicos. Me quedo con bronca, pero el equipo hizo un gran partido y se perdió por detalles que no se concretaron cuando se tuvo y el rival hizo un gol de otro partido y un autogol", dijo en el programa Nación Olimpista Radio.

En cuanto a las valoraciones de estas cuatro fechas. "Yo sabía que podía tener un inicio difícil, pero la gente se olvida que ya teníamos armado un plantel, de la Selección vinieron cinco jugadores lesionados gravemente y se nos fue otro de los titulares como Deiby Flores".

Y añade: "El único partido que yo me tengo que reprochar es el juego ante el Vida, nada más. Tanto con Real España que no te pateó al arco. Todos deben entender que es un periodo de transición".

Troglio confirma la baja de Álvarez por lesión. "El único que tiene posibilidad de volver dentro de un mes es Jorge Álvarez y ahora se nos van siete jugadores, somos el único equipo en darlos. Ahora este partido con Pachuca voy con 18 jugadores y de los cuales tres o cuatro son jóvenes".

El estratega argentino mando un mensaje de calma a sus seguidores y asegura. "Este campeonato es distinto y no hay que salir primero, sino que hay que salir entre los primeros para llegar a la final. Nosotros vamos a salir trabajando para llegar de la mejor manera y los veo a todos acelerados que ya no sirve nadie, ni el técnico ni jugadores".

SOBRE LAS CRÍTICAS A LOS EXTRANJEROS

Al momento de ser consultado por el bajo rendimiento de los extranjeros y que ellos deberían ser titulares, Pedro Troglio considera que se está haciendo una mala valoración.

"Esa es una equivocación, cuando uno trae extranjeros no es de una economía cara, no es que traes uno de 25 años de Argentina y que hizo 25 goles en la primera división, eso es imposible".

Troglio cree que si el jugador local anda en mejor momento, no hay razón para darle paso a los extranjeros. "Yo respeto a la figura hondureña, yo traje un jugador extranjero para ver si puede alternar con esos jugadores, pero no es que van a ser titulares. Si Crisanto y Rodríguez la rompen ¿por qué voy a poner a Gastón Díaz?".

Y cierra diciendo. "El "Topo" Aguirre ha tenido partidos buenos, pero tuvo un gol errado con el América que casi le costó la condena social y sumado a eso que tengo a cuatro o cinco delanteros de gran nivel y eso cuesta. Si todos piensan que voy a traer a Messi con 22 años libre, están equivocados".