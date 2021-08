Liderato en juego y el clásico ceibeño: Cuatro partidos se disputan hoy en la fecha 5 del torneo Apertura

Hoy hay fútbol en la Liga Nacional de Honduras. Cuatro partidos están programados para este miércoles y uno el jueves.

La jornada inicia con el partido entre Real España y Lobos de la UPNFM en San Pedro Sula a las 6:00 pm. En 16 partidos entre ambos clubes, la UPNFM ganó siete, Real España ganó tres y empataron seis veces. Aunque Real España pierde la serie, es importante resaltar que ya suma cinco juegos sin perder contra los Lobos.

En otro de los partidos a seguir, Real Sociedad recibe a Motagua en Tocoa a las 7:06 pm. Los de Diego Vázquez suman 12 juegos sin perder ante este equipo y están peleando por el primer lugar del campeonato junto a Marathón.

En La Ceiba, Vida y Victoria reviven el clásico a las 7:06 de la noche. La serie histórica es 150 juegos está así: Victoria ganó 48 duelos, Vida ganó 46 y empataron 56 veces.

El último partido de la jornada de hoy será el de Olimpia ante Honduras Progreso en Tegucigalpa a las 7:30 pm. Los blancos vienen de perder ante Motagua en el derbi capitalino.

Por otra parte, la jornada cinco se cierra el jueves con el compromiso entre Platense y Marathón en Puerto Cortés a las 7:00 pm.

JORNADA CINCO

MIÉRCOLES

6.00 pm Real España vs Lobos UPN (TVC)

7.06 pm Real Sociedad vs Motagua (TDTV)

7.06 pm Vida vs Victoria (TDTV+)

7.30 pm Olimpia vs Honduras Progreso (Tigo Sports)

JUEVES

7.00 pm Platense vs Marathón (Tigo Sports)

LOS DATOS DE LA JORNADA

Real España-UPNFM

Serie histórica: 16 juegos: UPNFM ganó 7, Real España ganó 3 y empataron 6.

Serie en el Morazán: 7 juegos: UPNFM ganó 4, Real España ganó 1 y empataron 2.

Franklin Flores llegaría a 100 juegos en Liga Nacional.

Aunque Real España pierde la serie, ya suma 5 juegos sin perder con la UPNFM.

Vida-Victoria

Serie histórica: 150 juegos: Victoria ganó 48, Vida ganó 46 y empataron 56.

149 juegos se realizaron en La Ceiba, solamente se efectuó 1 juego en Olanchito que Victoria ganó en la mesa por supuesta mala inscripción del panameño Luis Jaramillo.

Victoria acumula 552 minutos sin anotar goles en liga nacional desde su descenso en el 2016 hasta el presente torneo.

Vida suma 3 juegos sin perder y sin recibir goles ante el Victoria en la liga.

Real Sociedad-Motagua

Serie histórica: 33 juegos: Motagua ganó 14, Real Sociedad ganó 9 y empataron 10.

Serie en Tocoa: 16 juegos: Real Sociedad ganó 7, Motagua ganó 2 y empataron 7.

Motagua liga 12 juegos sin perder con Real Sociedad.

Olimpia-Honduras Progreso

Serie histórica: 30 juegos: Olimpia ganó 17, Honduras Progreso ganó 6 y empataron 7.

Serie en Tegucigalpa: 14 juegos: Olimpia ganó 11 y empataron 3.

Honduras Progreso nunca ha ganado ante Olimpia en el Nacional, su único triunfo de visita ante los leones fue en Comayagua cuando debutó en la liga.

Olimpia suma 12 juegos sin perder con Honduras Progreso en la liga.

Platense-Marathón

Serie histórica: 201 juegos: Marathón ganó 86, Platense ganó 40 y empataron 75.

Serie en Puerto Cortés: 73 juegos: Marathón ganó 30, Platense ganó 19 y empataron 24.

Edwin Solano cumpliría 100 juegos en Liga Nacional.

En los últimos 10 juegos entre ambos hay 9 triunfos de Marathón y 1 triunfo de Platense.