Pacto Real Madrid-Barcelona: la promesa que le hizo Florentino Pérez a Laporta por Ilaix Moriba

Desde Barcelona han destapado que Ilaix Moriba, jugador culé no irá al Real Madrid, esto hubiera cambiado si ambos clubes no hubieran alcanzado un pacto de no agresión en los últimos meses.

Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes de los clubes han reforzado su buena relación con el proyecto de la Superliga y se han comprometido a no mover ficha por ninguno de sus jugadores.



A menos que, como explica diario Sport, se trate de una operación beneficiosa para ambos. Por lo que el mandatario blanco le hizo una promesa al catalán.





Hace un tiempo, Real Madrid mostró interés en Ilaix Moriba, futbolista que el Barcelona tiene castigado y jugando para el filial por no querer renovar con el club.



"Conocedores de que pasaban las semanas e Ilaix seguía sin renovar, a Florentino Pérez le animaron internamente a intentar el fichaje del azulgrana. Los 'scouters' del Real Madrid manejan buenos informes del jugador y así se lo trasladaron al máximo dirigente blanco", informa Sport sobre la noticia.

Sin embargo, Florentino le prometió a Laporta que no irá por el futbolista y cierra toda posibilidad de quedarse con el jugador de 18 años.