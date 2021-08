Jhon Jairo López después de derrota ante Olimpia: "Nos vamos con las manos vacías y tristes"

El Honduras Progreso llegó al estadio Nacional y estuvo muy cerca de dar la sorpresa al Olimpia, pero el cuadro de Pedro Troglio se quedó con los tres puntos.

Después de finalizado el partido, Jhon Jairo López, técnico del cuadro progreseño, hizo sus valoraciones de lo que sucedió a los suyos en este compromisos ante los leones.

"Sabíamos que no sería fácil porque en frente teníamos un equipo de mucha jerarquía. Creo que estuvimos a la altura y al final no pudimos cerrar el partido. Mucho tiempo de juego estuvimos por encima, pero sabíamos que venían con la necesidad de sumar en su casa y estuvimos a punto de llevarnos los tres puntos o el empate, pero nos al final nos vamos con las manos vacías y tristes, porque los jugadores sé que los jugadores han sentido el golpe fuerte".

En cuanto a su propuesta de juego. "El equipo tuvo la intención de atacar al Olimpia por las bandas e hicimos daño en el primer tiempo. Creo que tuvimos una acción u otro par, pero esto es fútbol y a estos equipos de tanto peso no le podés brindar ese segundo gol que es ahí donde se nos finaliza el sueño de venir acá y llevarnos un resultado".

Jhon Jairo no cree que a los suyos les haya pesado el tema físico en su visita al Nacional. "El equipo hasta el final corrió y faltando seis minutos tuvimos arresto para ir a buscar el empate, pero fue una puntual, donde sabíamos perdonar. Este partido lo habíamos controlado mejor y son jugadores que van en crecimiento y no habían jugado en primera división. Yo me quedo triste por la derrota, pero tranquilo y esperanzado que vamos por el camino correcto".

Y remarcó que al final el costo se las plantillas se vieron reflejadas en el compromiso. "Se notan las diferencias en nóminas y nosotros intentamos hacer un buen partido, lo controlamos en la mitad de campo, pero en el segundo tiempo sabíamos que Olimpia iba a llenar la zona ofensiva y terminaron jugando con cuatro o cinco delanteros, pero nosotros no generemos ese volumen de ataque".