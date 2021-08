Elvin López, muy crítico tras la derrota en el clásico ceibeño: "Nos hicimos daño con errores puntuales"

El entrenador interino del Victoria, Elvin López, analizó en conferencia de prensa la derrota 2-0 ante el Vida en la jornada 5 del Torneo Apertura 2021 que se disputó este miércoles en el Estadio Municipal Ceibeño.

En palabras del timonel "fueron dos etapas a partir de lo que nosotros planteamos, hicimos uno para tapar las orillas del Vida, nos dio resultado hasta cierto punto, pero no culminamos nuestras jugadas de la mejor manera. En el segundo tiempo sabíamos que le íbamos a regalar el primer cuarto de cancha, luego hacer la presión, pero los goles cayeron por errores".



Y agregó: "Pecamos con dos errores al mismo tiempo, intentamos cambiar el dibujo, teníamos que arriesgar, pero volvimos a cometer errores. Nos hicimos daño nosotros mismos con errores puntuales y en momentos donde teníamos controlado el juego".



Con este nuevo traspié los jaibos del Victoria sumaron su cuarto partido consecutivo con derrota, resultado que lo tienen en última posición sin puntos.





López detalló que lo único que queda es "seguir trabajando, lo que queda acá es la carga anímica, cuatro juegos sin anotar. Yaudel Lahera nos puede ayudar, pero solo tiene cuatro días de entreno; que no decaiga el equipo en la parte mental, se incorporó una psicóloga y hasta cierto punto dio resultado".



Elvin López tomó el cargo del Victoria en forma interina después de la salida de Carlos Padilla, sobre este suceso comentó que "nosotros tranquilamente hemos asumido el rol, no se puede contratar más jugadores, es con el plantel que está" y que "lo que se necesita es levantar el ánimo, es un equipo que ha perdido la confianza después de anotar 32 goles en Segunda División".



"Los errores provocados por nosotros mismos bota el trabajo; el fútbol es así. Dios tiene el control, a mí me tocó dirigir después de un tiempo en Primera División; si fuera de experiencia, yo dirigí los últimos clásicos y los gané, pero no se trata de eso, sino del grupo, de los jugadores", cerró.



Sobre el próximo juego ante Olimpia en casa mencionó que "se viene el equipo más laureado, pero ya no tenemos que ver contra quién, no podemos escoger rivales. La situación es enmendar lo más rápido posible el estado de los jugadores".