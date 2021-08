"No jodan el partido": Raúl Cáceres insertado en acta arbitral y se defiende ante este sañalamiento

Después del partido que sostuvo Lobos de la UPN contra Real España, donde los universitarios dirigidos por Raúl Cáceres perdieran por 5-3, el árbitro central Jefferson Escobar insertó en el acta arbitral al DT de los Lobos por utilizar 'lenguaje insultante' a su cuarteta.

Según el reporte de Escobar, "finalizado el partido ingresó al terreno de juego a desaprobar decisiones arbitrales, seguidamente utilizó lenguaje insultante contra la cuarteta diciendo: "no jodan el partido", después se dirigió al asistente número uno expresándole "no jodas el partido, te voy a ver en otro lugar", dice el acta arbitral.



Tras conocer los señalamientos, Raúl Cáceres colgó un video en donde se defiende y explica que las acusaciones contra el línea Juan Carlos Otero no son verídicas, y solicita a la Comisión de Disciplina aplicar de manera justa el reglamento.

"Ante la opinión pública y ante la Comisión Nacional de Disciplina, quiero aclarar que por ningún punto me expresé o ingresé al terreno de juego a amenazar o insultar a los árbitros. Reconozco mi error y en algún momento le hice un reclamo al línea, al señor Otero, me disculpo al igual que con la afición, pero mi error fue durante el partido, no al final", manifestó Raúl Cáceres, quien se hizo cargo de los Lobos en este torneo.



El estratega además le dice al ente disciplinario "que si fuese necesario estoy en plena disposición para realizar un careo con los árbitros y no con el afán de confrontar, sino más bien deseando esclarecer esta situación donde me veo afectado".

La UPNFM en la jornada 6 enfrenta a Motagua en el estadio Nacional de Tegucigalpa, actualmente se encuentran en la sexta posición con 7 puntos.