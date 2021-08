Potro Gutiérrez no se mueve de Real España y desmiente ofertas de México: “Es una información para desestabilizar”

Raúl Gutiérrez estaba tranquilo el jueves por la noche cuando casi a la media noche comenzaron a llegarle mensajes y llamadas pregúntandole por su salida del Real España hacia el fútbol de México, algo que lo tomó por sorpresa, pues las informaciones indicaban que tenía que tomar la decisión este viernes.

El DT le comunicó a su directiva que la información que circulaba no era real y que su mente estaba concentrada en el clásico ante Marathón este domingo en el Yankel Rosenthal, según lo ha confirmado a DIEZ.

El Potro ha dicho que cree que es una campaña para desestabilizar a su equipo previo al derbi sampedrano porque no encuentra otro motivo y confirma que no de no ser por una decisión unilateral de la directiva, él piensa cumplir su contrato.

Potro Gutiérrez tiene contrato hasta final del torneo y su intención es regalarle un título al Real España.

“Se me hace muy extraño que previo al clásico saquen esa información. No he tenido nada en absoluto”, ha iniciado diciéndole a DIEZ de forma tajante.

“Conozco a un muchacho en ese equipo (Tlaxcala FC) que creo es el de prensa, somos amigos, tengo tres meses sin saber de él, pero ni siquiera estamos hablando del presidente o de algún agente, no he tenido comunicación con nadie”, añadió.

Y agrega: “Creo que es más una información para desestabilizar al equipo que una opción real de nada”.

Para cerrar el tema, Potro fue enfático: “Todo queda en rumor, confirmo que no he tenido comunicación con la gente de este club y nada más, qué más puedo decir. No tengo idea de salida, quiero salir campeón aquí y luego que pase lo que tenga que pasar”, expresó.