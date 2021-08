Sin goles y triunfos: Victoria suma 642 minutos sin anotar en liga tras siete derrotas consecutivas

El entrenador Elvin López, quien quedó como técnico interino en el Victoria, tendrá una tarea complicada este sábado cuando le toque enfrentarse al Olimpia en la jornada 6 del Torneo Apertura 2021 en el Estadio Municipal Ceibeño.

Las impresiones es que pueda ser un partido fácil para el cuadro merengue, que por cierto, no está pasando buen momento en la Liga Nacional ante un Victoria que no anota y que no sabe ganar desde ya hace ratos, aunque la balanza indica que los leones superan considerablemente a los cangrejos con 62 juegos de diferencias en victorias y 10 consecutivos sin perder.

El último triunfo que se recuerda de los jaibos es el 2-3 ante Platense en Puerto Cortés el 17 de abril del 2016, temporada donde descendieron a la Segunda División. El resto de los siete partidos que disputó en el máximo circuito terminó en derrota.

Los ceibeños están reviviendo sus fantasmas del pasado y esto podría ocasionarles graves problemas en su lucha por la permanencia.

En su reestreno con Carlos Padilla perdieron 1-0 ante Motagua, luego 2-0 ante Real Sociedad y 0-2 en el clásico ante el Vida. "Chato" fue separado como entrenador y en su lugar quedó Elvin López. ¿Podrá cambiar la historia?