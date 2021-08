Falsa alarma en el Victoria: Marcelo Canales estará disponible para jugar ante Olimpia

Falsa alarma en el Victoria. El centrocampista hondureño Marcelo Canales podrá ser parte de la partida de Elvin López para el duelo ante Olimpia este sábado cuando ruede el esférico en el Estadio Municipal Ceibeño por la jornada 6 del Torneo Apertura 2021.

A Canales se le diagnosticó un trauma en su rodilla izquierda presentando dolor y limitación al movimiento. El miércoles 25 de agosto los exámenes practicados en un centro hospitalario de La Ceiba arrojaron que se trataba de una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior, sin embargo esta finalmente fue descartada.

Después de realizarse nuevos estudios con el doctor Óscar Benítez, se determinó únicamente tenía una sobrecarga por el encuentro ante Honduras Progreso y que podría volver a entrenar con normalidad.

"El doctor dio una orden, quise tener una segunda opinión y aquí estoy para ayudar y aportarle al equipo", dijo Marcelo Canales este viernes en la previa del encuentro ante el Olimpia.

En referencia a los cuatro derrotas consecutivas del club, manifestó que "es un bonito partido porque nos hemos preparado para este tipo de partidos. Debemos olvidar lo que pasó porque ya no podemos hacer nada. Tenemos que hacer un bonito partido".

Y añadió: "Uno se prepara en la pretemporada para estar bien, solo estuve como cuatro días parado, no me pudo afectar porque me he estado cuidando, esperaré a que el profe tome una decisión".

Canales dejó en claro que "tenemos que mostrar experiencia a los más jóvenes y motivarnos. Olimpia es un equipo grande, que muestra sus condiciones en cualquier cancha. No pasa por correlón, sino por tener la pelota con un equipo que lleva tiempo jugando juntos, conocen el planteamiento del profesor".

Actualmente Victoria no tiene puntos sumados y es último en la tabla de posiciones. Este sábado 28 de agosto reciben al Olimpia en La Ceiba, equipo al que no pueden ganarle desde hace 10 partidos en la Liga Nacional de Honduras.