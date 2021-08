Olimpia llega diezmado a La Ceiba: Suma nueve bajas para enfrentar al Victoria

Follow@michellmidence

Olimpia enfrentará este sábado al club Victoria de La Ceiba donde por la jornada 6 del torneo de Apertura 2021, encuentro que será disputado en el estadio Ceibeño a las 7:00 PM.



Los dirigidos por Pedro Troglio buscarán conseguir el triunfo en contra de los ceibeños buscando colocarse en un mejor puesto, actualmente se encuentran en quinto lugar con 8 puntos.

El arranque del torneo no ha sido la mejor para ninguno de los dos equipos, los merengues en cinco juegos solo han conseguido dos victorias, mientras que la 'jaiba brava' con un partido menos no ha logrado ni un triunfo desde su ascenso a primera división y tampoco suma goles anotados.



Buscarán obtener los tres puntos contra Victoria



Los leones de Pedro Troglio presentan nueve bajas lo que complica la conformación del 11 titular.



Jugadores como Edrick Menjívar, José García, Félix Crisanto, Johnny Leverón, Edwin Rodríguez, Carlos Pineda y Eddie Hernández no estarán con el equipo ya que fueron convocados por el técnico Fabían Coito para las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista Patón Mejía es baja ante los ceibeños

Además el mediocampista Germán Mejía quien es la octava baja para los albos, el 'Patón' lleva acumuladas cuatro tarjetas amarillas en lo que va del torneo por lo que estará suspendido ante en encuentro con Victoria.

Tampoco está disponible Jorge Álvarez por lesión y tiene una incapacidad de un mes más.

Previo al torneo los albos tampoco contaban con Ever Alvarado, Maylor Núñez, Michael Chirinos por lesiones graves y al inicio del campeonato se sumó Elvin Casildo que ya ue intervenido de su rodilla.