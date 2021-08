La petición especial del técnico del Victoria a Dios en tiempo de crisis antes de enfrentar al Olimpia

El entrenador Elvin López enfrenta este sábado un nuevo desafío en su carrera para cambiarle el rumbo al Victoria en tiempo de crisis de resultados negativos cuando se mida al Olimpia en la jornada 6 del Torneo Apertura 2021.

En palabras del técnico de los jaibos "nosotros tratamos de compenetrarnos en la idea de lo que podemos hacer" para buscar un resultado positivo en favor del club después de cuatro derrotas consecutivas en el inicio de la competencia.

Siendo López un hombre creyente en Dios, manifestó que "yo estoy bajo una promesa acá. Mi padre espiritual Alejandro Pinto y 'Chato' Padilla me soltó una promesa, dirigir el clásico es parte de una promesa también" por lo tanto tiene la fe que no va a perder este juego".

Además, adelantó que tiene un petición especial: "Le pido a Dios que no se vaya a lesionar nadie y que no vaya a pasar nada en el escenario, que el resultado se de bajo su voluntad, no la mía. Es lógico que vamos a querer un resultado positivo".

Sobre las bajas del equipo merengue por convocados a la Selección Nacional de Honduras comentó que "Olimpia es el equipo campeón, el laureado del país; tiene tres equipos por posición, no se pueden quejar por alguna baja. En ataque tienen a Yustin Arboleda, Diego Reyes, Jorge Benguché, Jerry Bengtson".

"Es Olimpia y todos lo quieren jugar, eso nos muestra que hay una actitud para encarar lo que viene", dijo en referencia a la apuesta sobre sus jugadores.

Situación de Marcelo Canales

Los jaibos tendrán a disposición a Marcelo Canales después de llevarse un susto por un diagnóstico que lo había puesto fuera de las canchas por cinco semanas, sin embargo, este viernes entrenó con normalidad. Leer información aquí.

"Se le hará unas evaluaciones para ver verdaderamente si está al cien por ciento, él estuvo conmigo en el 2010 en el otro equipo (2010) y allí dio su mejor versión. Si hubiese estado para el clásico sería de la partida. Veremos qué decisión se toma, ya se de inicio o como alternativa", cerró Elvin López.