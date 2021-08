México y su convocatoria para el inicio de la eliminatoria; sin el 'Chucky' y con Raúl Jiménez en lista

La Selección de México convocó 28 jugadores para hacerle frente a los primeros compromisos de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. El argentino Gerardo Martino eligió a sus mejores hombres para eso.

El Tri se medirá ante sus similares de Jamaica, Costa Rica y Panamá los próximos 2, 5 y 8 de septiembre, respectivamente y por eso el seleccionador de México intentó llevar a sus mejores armas.



Dentro de la lista destacan algunas ausencias de jugadores que habían sido recurrentes en los llamados del ‘Tata’, como Hirving Lozano (Napoli), Diego Lainez (Betis) y Efraín Álvarez (LA Galaxy).

Además, llama la atención el regreso de Raúl Jiménez a una convocatoria luego de que fuera descartado todo este año debido a su recuperación por la fractura de cráneo que sufrió en 2020.





La concentración de la Selección Mexicana dará inicio el próximo sábado 28 de agosto en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), por lo que los convocados deberán incorporarse de forma gradual conforme terminen la participación con sus respectivos clubes durante la jornada del fin de semana.



El viernes 3 de septiembre, un día después del debut ante Jamaica en el Azteca, la Selección de México realizará el viaje a Costa Rica y el lunes 6, a Panamá, para luego volver a la Ciudad de México el jueves 9 de septiembre.

Convocatoria de México para la eliminatoria

PORTEROS: Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera, Rodolfo Cota y Jonathan Orozco.

DEFENSAS: Néstor Araujo, Jesús Gallardo, César Montes, David Ramírez, Luis Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda y Johan Vásquez.

MEDIOS: Edson Álvarez, Sebastián Córdova, Jonathan dos Santos, Andrés Guardado, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez y Luis Romo.

DELANTEROS: Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Jesús Tecatito Corona, Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Henry Martín, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega.

- Los juegos de México de septiembre -

México vs Jamaica



Jueves 2 de septiembre, 2021



Estadio Azteca



Costa Rica vs México



Domingo 5 de septiembre, 2021



Estadio Nacional



Panamá vs México



Miércoles 8 de septiembre, 2021



Estadio Rommel Fernández