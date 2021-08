"Machuca" Ramírez, el jugador que pasó de vender casabe y pan de coco a ser el goleador del en el Apertura 2021

Marlon "Machuca" Ramírez es el goleador del actual torneo Apertura 2021 con siete goles y ha mostrado un gran desempeño en su nuevo equipo UPN.

Después de no ser renovado en las filas de Marathón, su ex equipo, el delantero ha llegado enchufado a los Lobos y es el actual goleador del campeonato pasándole por encima a atacantes de renombre como el colombiano Yustin Arboleda y del argentino Ramiro Rocca.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el futbolista, si bien en estos momentos está gozando de las mieles de su rendimiento, ha luchado en contra situaciones adversas, como la venta de alimentos nativos de las costas, que es motivo de admiración y que también dignifican a una persona.

Estas actividades las realizó cuando militaba en las filas de Victoria en segunda división hace cinco años ya que los problemas económicos del club eran tan graves que no recibió salario durante tres meses y tuvo que realizar este tipo de trabajo extra para ayudar a sostener a su familia.

El volante ha llegado a un acuerdo con los Lobos-UPN para disputar el torneo de Apertura 2021.

"Mi niñez no fue fácil, siempre ha habido trabajo, pero estoy agradecido con Dios por todo eso. Con la venta del casabe mi madre me compró mis primeros tacos, me dio educación y eso siempre se lo voy a agradecer, desde pequeño siempre soñé con jugar la primera división, cuando mi mamá me compró los tacos me motivé mucho, por eso voy a triunfar por ella", explicó el jugador haciendo énfasis en sus inicios en el fútbol.

El joven goleador siempre ha dedicado sus éxitos a su joven madre, Cecilia Carmen Aráuz, mejor conocida como "Doña Chila", con quien tiene una buena relación y rinde un homenaje significativo cuando habla de ella.

El joven de 27 años es nativo de Río Esteban, Colón, y nació el 17 de abril 1994. Ha militado en Vida, Victoria, Motagua, Vancouver Whitecaps y Marathón. Además de la Selección Sub-21 campeona en Costa Rica y Sub-23 que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, aunque no fue convocado a esta justa que dirigió Jorge Luis Pinto.

Llegó a Lobos después que Marathón no contara con sus servicios, y con el equipo universitario ha marcado la pauta en el presente torneo, anotando siete goles en los primeros cinco partidos y con una gran condición física.

La venta de alimentos nativo de las costas de Honduras la realizan muchos habitantes de estas zonas y Marlon la realizaba para ayudar a su familía.

"Desde los seis años le ayudo a mi madre a vender cabase, pan de coco, tableta y aceite de coco, lo dejé de hacer un tiempo porque estuve en Motagua y en Canadá, pero cuando jugaba en el Vida y en Victoria vengo a ayudarle, estoy agradecido con Dios porque me dio una madre tan bella", exclamó Ramírez.

Ahora, "Machuca" disfruta del gran inicio de temporada que ha tenido y sobre todo de ser el goleador del torneo, sin embargo, no se olvida de sus raíces y de su pasión por ayudar a su familia.