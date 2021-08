Pedro Troglio le apuesta al triunfo ante Pachuca: "Hay una copa en juego y me gustaría traerla para Honduras"

El entrenador del Olimpia Pedro Troglio se refirió este viernes al duelo amistoso ante Pachuca a disputarse en los Estados Unidos por la Copa Rematch que se llevará a cabo en el DT PNK Stadium de Fort Lauderdale.

En palabras del técnico argentino durante la entrevista realizada por Blacktoweragency, mencionó que "nosotros vinimos en pleno campeonato, pero estos partidos a nivel internacional, sobre todo ante equipos mexicanos es lindo jugarlo por la categoría del rival. Ya nos pasó cuando jugamos contra el América en México".

Y agregó: "Lo que podemos ofrecer es el respeto a la gente y representar al país de la mejor manera porque hay una copa y honor de por medio. Si hay algo que me gustó cuando vine a dirigir a Olimpia, fue la posibilidad de jugar afuera en Concacaf".

Troglio reiteró en que el hecho que sea un encuentro amistoso no le restará importancia. "Hay una copa en juego y me gustaría traerla para Honduras".

Hasta la fecha han pasado 20 años desde aquel 4-0 de Olimpia ante Pachuca en la semifinal de la Concachampions, así que este juego dicta como revancha para los mexicanos.

Encuentro entre Pachuca y Olimpia en el 2001.

"La historia nunca se borra, es lo único que queda en la vida de un jugador", mencionó Pedro Troglio.

También hizo referencia en las múltiples bajas que tiene el equipo por convocatoria a la Selección de Honduras y por lesión.

"Tenemos muchos jugadores en la selección nacional y siete de los que van a jugar salieron tricampeones. Jugar contra Pachuca es un placer para todos nosotros y también por el Olimpia porque ha dejado un nombre bien grabado en Concacaf, siempre es un rival de cuidado para todos los equipos que a la previa, el fútbol mexicano y estadounidense está por encima de los demás por la estructura económica", cerró.

Frases de Troglio

Su gol en una Copa del Mundo (1994): "Yo tenía 24 años cuando jugué ese Mundial, es lo máximo que te puede pasar. Soy uno de los 22 jugadores que cada cuatro años juega una Copa del Mundo. El tiempo me va dejando esa señal. Lo que me permite el gol es que en la previa de cada Mundial pasan los goles y aparece el mío. Yo no estaré más en este mundo y mis tataranietos lo verán, para mí es una satisfacción"

Su bronca con errores de jugadores: "Tengo una obsesión que tiene que ver con los errores, se los muestro para que no los sigan cometiendo, pero me agarro unas broncas bárbaras porque es la única manera para que no lo sigan cometiendo"

¿Qué harías si ves a tus jugadores jugando PlayStation a las 3 de la mañana?: "Los mato... cuando éramos chicos nuestros padres nos decía que apagáramos la luz, ahora que nos toca apagar la luz a nosotros. Yo ahora entiendo a mis técnicos, que no los entendía cuando era jugador. Si mis jugadores en lugar de estar viendo fútbol, están en el teléfono hablando con la novia o jugando, me muero".

¿Planes de dirigir una selección?: "Me gusta más el día a día y eso me lo dan los clubes, pero reconozco que estuve en un Mundial como jugador y también me gustaría llegar a un Mundial como técnico en una selección. En mi horizonte tengo esa posibilidad, pero hoy me gusta levantarme cada mañana; como entrenador de selección tienes otra manera de levantarte, es duro"