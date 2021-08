Potro Gutiérrez habla previo al derbi sampedrano: El bajón de Benavídez, la cancha del Yankel y el mensaje a la afición

Potro Gutiérrez no se anda con rodeos, responde frontal y cuando debe ser polémico o señalar directamente a alguien lo hace sin apuros.

El entrenador del Real España palpita el clásico sampedrano, sabe que es un juego especial y ahora que será con público le emociona más y afirma que no le importa 'que me puteen' con tal de ver las graderías con afición.

En una charla con DIEZ, el DT explica por qué Jhow Benavídez ha bajado tanto su nivel y las razones por las cuales Alejandro Reyes se ha vuelto más influyente en el juego y también en el resultado. De Marathón no dice mucho, solo advierte que 'los clásicos hay que ganarlos, no contarlos'.

Cinco goles en su último partido es bueno ¿Cómo ve a su equipo previo al clásico?

Son circunstancias de juego, el equipo está bien, pero acá ustedes (los medios) son extraños porque te ponen como súper favorito para golear Real Sociedad y a otros equipos, pero luego ves que Sociedad le saca un empate a Olimpia, UPNFM venía de ganar dos partidos y acá creen que la playera gana sola. Todos los partidos que hemos jugado han sido complicados y ante UPN tuvimos esa claridad de meter cinco, pero no hay juego fácil y hay que trabajarlos y merecer ganarlos. Ahora tratamos de tener más estabilidad porque el otro día nos convierten con dos penales, nos hacen un gol en el área, vamos creciendo para evitar ese tipo de cosas y ser equilibrados totalmente.

¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo en estas primeras cinco jornadas?

Cosas que nadie dice; hemos tenido dos nuevas inclusiones y son dos buenos futbolistas, pero para conformar un buen equipo se necesita tiempo de trabajo, que se conozcan al cien por ciento. Nosotros tenemos la calidad y disposición, pero necesitamos estar más conectados entre todos, ahora hemos dado muestras de querer hacerlo, de acomodarse y la competencia que es fundamental en todos mis proyectos porque entra (Omar) Rosas mete gol, (Carlos) Bernárdez mete gol, (Darixon) Vuelto y (Ramiro) Rocca igual, entonces genera competencia que beneficia al equipo y es lo que me ha gustado.

Potro está tranquilo por el rendimiento de sus atacantes, pues todos están anotando en este torneo.

¿De qué nuevas inclusiones habla?

De Kevin Álvarez y Mayron Flores. Son jugadores que vienen llegando, son futbolistas excepcionales, de calidad y que por eso resolvieron el asunto, pero hay que trabajar con todos.

Precisamente sobre Mayron, ¿qué análisis hace de ese equilibrio que le ha dado en el centro del campo en tan poco tiempo?

Y todavía va a mejorar más. Son de esas posiciones que nos hacía falta con la salida de Gerson Chávez que fue inesperada y la llegada de él nos beneficia.

¿Cómo está el caso de Franco Flores? ¿Vuelve al equipo o se quedará en Argentina?

Se fue a arreglar un tema personal a Argentina y lo esperamos para principios de mes (de septiembre), la idea es que llegue y siga peleando por un puesto, acá todos luchan por ser titulares y Franco con este espacio que ocupó se reincorporará y le tocará buscar un un lugar.

¿O sea mantendrá a Kevin Álvarez como zaguero central?

Estamos viendo, no sé cuál sea el mejor escenario con respecto a Álvarez, pero cuento con esa calidad, experiencia y todo es más fácil al ponerlo de central o lateral, es un tipo que cumple a la perfección las dos funciones, eso siempre se agradece.

El defensor argentino -centro- viajó a su país por un tema personal tras la muerte de su madre y es baja hasta principios de septiembre que regrese.

¿Qué está pasando con Jhow Benavídez que ha bajado tanto su nivel y lo saca en el primer tiempo?

Son de esas cosas que le pasan a los jugadores, he estado cerca de él, hemos platicado, es un tipo de experiencia y calidad, hay que darle soporte y que siga trabajando para volver a ser inicialista.

¿No le afecta emocionalmente que lo saque en el primer tiempo?

Quiero pensar que no. Esto es fútbol profesional, ese tipo de situaciones tiene que ver con estabilidad emocional y debe estar preparado para estos escenarios.

¿Qué piensa de este Marathón que llega con dos derrotas al hilo al clásico?

Complicado y los clásicos tienen un común denominador y es que las estadísticas no juegan, entonces entendemos que es un partido difícil con un partido difícil contra el rival de la ciudad y los clásicos hay que ganarlos, no contarlos.

¿Siento algo extra por tener del otro lado a Mario Martínez?

Para mí no le veo ningún ingrediente distinto, hoy son rivales y nada más.

¿Cómo siente la cancha del Yankel donde ya ganó y ahora le toca jugar con público?

Estos partidos son los que hay que disfrutar, siempre se extraña la gente, no importa si te putean o no, es parte del show, pero debe ser algo lindo tener de nuevo al público y que te apoyen y son los escenarios que más hemos extrañado en esta pandemia y el futbolista aunque vayas de visita debes apreciarlo.

Unos bajan y otros suben nivel, Alejandro Reyes cada vez influye más en su juego.

Es complicado a veces para el jugador que va a selección y luego regresa, esos cambios de chip que debe tener el futbolista y a veces lleva cierto tiempo y experiencia adoptarlo bien y Ale la temporada pasada estaba muy al pendiente del tema olímpico y no le ayudó mucho con nosotros, ahora que ya terminó y está enfocada en el ahora de Real España y está conectando mejor y le beneficia a todos.

Usted hablaba que él debía tener mayor sacrificio en la marca ¿ha cambiado algo en su forma de juego?

Cada jugador va entiendo las ideas de uno como entrenador y hoy Ale ha entendido nuestra idea y no es que sea algo nuevo, son cosas históricas ya sea en el fútbol moderno, pasado, edad media, el fútbol se juega de dos formas, cuando atacas y defiendes y él ha tenido más compromiso con esas cuestiones porque su calidad es indiscutible.

¿Siente que la gente está conforme con usted en la forma de juego de Real España?

Es difícil saberlo, pero si le caes mal al hincha porque eres extranjero aquí o en el Manchester City nunca estará conforme, entonces son escenarios que simplemente respetas y acá no he hecho otra cosa más que trabajar desde que llegamos y el equipo ha dado resultados que no había dado en años y es en lo que me enfoco, a veces la gente está en su derecho de querer ver al equipo ganar y ser campeón, eso siempre lo respetaré, ya las formas son situaciones que no le corresponde al público porque esto es fútbol profesional y trabajamos para eso y los que apoyan son bienvenidos y el que no, es su manera de pensar.