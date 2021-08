¡Olimpia golea y hunde al Victoria, que se mete en una crisis terrorífica en Honduras!

Follow @GustavoRocaGOL

Olimpia sumó de tres ante una presa fácil. El Victoria dejó de asustar cuando juega en La Ceiba. El club que sembró el terror a sus rivales en el Ascenso, se quedó con el chip de segunda división y sigue sin levantar cabeza en su regreso a Liga Nacional. No ha anotado un tan solo gol en cinco fechas disputadas.

El equipo melenudo goleó 0-3 al Victoria, y eso que los leones fueron respetuosos de la situación grave que el club ceibeño atraviesa. Olimpia no presionó el acelerador, encima que tenían 12 bajas para este juego entre suspendidos, lesionados y convocados a selección.

El elenco dirigido por Pedro Troglio consumó su segundo triunfo al hilo con goles de Yustin Arboleda, Christian Altamirano y Jerry Bengtson. Dormirán líderes del Apertura-2021 luego de sumar 11 puntos, pero siempre viendo de reojo el desarrollo de la jornada.

Olimpia fue eficaz. Hizo daño cuando tuvo que hacerlo. Al minuto 3' comenzaron a decantar el triunfo a su favor luego que José Mario Pinto se sacara una marca por el sector izquierdo y después de un centro, Cristhian Altamirano recibió en el área y ante la salida de William Robledo, definió de zurda con un suave toque.





Fue un golpe casi mortal, y con 87' minutos por jugar, pues Victoria nunca se levantó. Su juego fue paupérrimo, de hecho, no gozaron de ninguna acción de gol clara, a pesar que el desgaste físico fue significativo.



Al 14' nuevamente un golpe del Viejo León. Yustin Arboleda esperó en el segundo palo un centro prologado de Altamirano y de zurda batió al colombiano portero del Victoria. Los lecheros no vieron la luz.



El tercero casi llega al 32' después de que Jerry Bengtson aproximara con un potente remate que controló Robledo. Olimpia, a medio vapor, hería y ponía en tensión a la endeble defensa del conjunto local.



Una vez comenzando la etapa de complemento, ambos oncenas presentaron cambios en sus alineaciones y Victoria quiso animarse a llegarle a pisar terreno al Olimpia, pero no contaban con suerte.





Y si había alguien que quería su gol era Jerry Bengtson. El delantero aproximó al 70' tras ganarle la espalda a la zaga ceibeña, sin embargo, su disparo se fue a la última línea. Al 72' el defensor Kenny Bodden intentó una a la desesperada pero su remate fue excesivamente descompuesto.



Pero seis minutos más tarde no iba a perdonar e iba a darle cifras definitivas al partido. Luego de una serie de rebotes, Jerry Bengtson definió el 0-3 final con un toque de cajón ya con William Robledo desorientado ante el desconcierto de sus defensores.

FICHA TÉCNICA DEL VICTORIA - OLIMPIA

28 de agosto del 2021. Juego por la sexta fecha del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Honduras

(0) VICTORIA - William Robledo; José Velásquez, Kenny Bodden, Carlos Palacios; Marlon Flores, Marcelo Espinal, Alexy Vega, Marcelo Canales, Walter Lapresti; Yaudel Lahera y Durvin Sánchez.

DT: Elvin López

Suplentes: Pablo Álvarez, Milton Núñez, Kenneth Hernández, Pedro Hernández, Damín Ramírez, Yosimar Maradiaga, Maynor Colón, Edgar Cabrera, Carlos Matute, Luis Antuna, Andrés Rentería y Josué Galindo.

Cambios: Maynor Colón por Marlon Flores (46'), Andrés Rentería por Durvin Sánchez (64'), Carlos Matute por Walter Lapresti (64'), Luis Antuna por Yaudel Lahera (80'), Josué Galindo por Marcelo Canales (80').

Goles: No hubo.

Tarjetas amarillas: Marlon Flores, Alexy Vega, Kenny Bodden.

Tarjetas rojas: No hubo.



(3) OLIMPIA - Rafael Zúniga; Samuel Córdova, Gastón Díaz, Jonathan Paz, Brayan Beckeles, Allan Banegas, Javier Portillo, José Mario Pinto, Cristhian Altamirano; Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.

DT: Pedro Troglio (ARG)

Suplentes: José Mendoza, Pedro González, Yamir Maldonado, Josman Figueroa, Jorge Benguché y Diego Reyes, Jared Velásquez, Lauro Chimilio.

Cambios: Josman Figueroa por José Mario Pinto (46'), Yamir Maldonado por Gastón Díaz (73'), Jorge Benguché por Yustin Arboleda (73'), Jared Velásquez por Cristhian Altamirano (73'), Lauro Chimilio por Jerry Bengtson (80').

Goles: Yustin Arboleda 3', Cristhian Altamirano 14', Jerry Bengtson 78'.

Tarjetas amarillas: Cristhian Altamirano, Javier Portillo, Jonathan Paz.

Tarjetas rojas: No hubo.

**

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Árbitro: Melissa Borjas Pastrana