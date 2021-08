Elvin López tras caer frente a Olimpia: "Llevar cinco jornadas sin anotar es una loza bien pesada"  

Victoria sigue decepcionado desde que arrancó el torneo, el equipo ceibeño sumó su quinta derrota del Apertura 2021 de la Liga Nacional, la última contra Olimpia 0-3.

Arboleda le marca al Victoria y aumenta su récord en la tabla de goleadores históricos de la Liga Nacional



Peor aún, la Jaiba no sabe lo que es festejar un gol desde que inició el torneo y eso lo tiene en el último lugar de la tabla de posiciones.



Elvin López, entrenador del Victoria, dio la cara tras la derrota, habló del duro momento del club y cómo levantarse de la calamidad que viven.





UNA NUEVA DERROTA Y YA VAN CINCO



"Las valoraciones siguen siendo negativas, no podemos encontrar el marco contrario, antes del gol de Olimpia tuvimos una clara frente al marco, la erramos y perdemos la marca. Lo habíamos hablado, Olimpia de tres cuartos de cancha para adelante buscaba el centro y en una desatención nos cae el gol. Con respecto a los partidos pasados mejoramos con el manejo de la pelota, pero en ataque seguimos siendo muy erráticos, seguimos teniendo algunas opciones, pero elegimos la jugada equivocada. Nos desesperamos en patear o damos el pase donde tiene que ser. Llevar cinco jornadas sin anotar es una loza bien pesada".



Y agregó: "Terminamos en el marco de Olimpia, varios jugadores han debutado uno de 15 años, otro de 17. Hemos intentando con todo el plantel, para que todos sepan que no es fácil y hay que asimilar esto. Los cipotes entraron porque Canales (Marcelo) estaba en una pierna, lo exigimos hasta demasiado. Esto es duro, pero mi confianza está depositada en Dios, sigo creyendo obrará en este equipo como hizo en la Liga de Ascenso. Hay mucha calidad, pero seguimos siendo muy inocentes".



¿TIRARÁ LA TOALLA ELVIN LÓPEZ ANTE LA SITUACIÓN?



"A mí me pidieron que colaborara con el club, soy un empleado del Victoria. Tengo valor de sobra, mi fe está en Dios. Sé que podemos sacar esto adelante a pesar de los pecados inocentes que cometemos, pero de mí parte seguiré con las botas puestas, porque me dijeron que había que sacar esto adelante. De mí parte no hay ningún problema de seguir, no tengo temor a nada".



¿CÓMO SE LEVANTA EL VICTORIA DE ESTA CALAMIDAD?



"Trabajando, mire, en parte espiritual siempre llega el pastor y en la parte psicológica siento que han mejorado, hay alguien que está trabajando con nosotros bien, pero hablemos claros, en cuatro o cinco días no se puede cambiar el mundo. Hemos tenidos partidos seguidos, pero sentimos que hemos mejorado en los últimos juegos, esperamos en Dios de que el tiempo le pueda dar la razón este equipo".



PRÓXIMO RIVAL, LA UPNFM



"Jugamos de local y no sacamos el resultado, que miedo podemos tener de ir a jugar allá, de repente y allá nos encontramos como equipo. En el fútbol nada se sabe, lo importante es no fallar y tener mente positiva, van cinco fechas y falta mucho".