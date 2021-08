Pedro Troglio responde: "Para mí no hay momento de crisis, vamos primeros en la tabla"

Pedro Troglio hoy sí habló. El técnico del Olimpia se desahogó luego del triunfo de los blancos de visita 0-3 sobre el Victoria de La Ceiba. El equipo merengue logró solventar la situación a pesar de las numerosas bajas con las que contaba.

"Estoy muy feliz porque en la previa era complicado, se nos habían ido siete jugadores a la selección, sumados los cinco lesionados, pero los que han jugado y la posibilidad de saltar chicos de 17 o 18 años nos ha dado la posibilidad de ganar el partido y de quedar momentáneamente en la punta de la tabla", dijo Pedro Troglio.



Sobre el desarrollo del juego ante un Victoria que sumó su quinta derrota consecutiva en el torneo, manifestó que "no fue un partido fácil. Victoria tuvo momentos de buen fútbol, pero nosotros también concretamos y estuvimos bien. Sabíamos que sería difícil al poner chicos que han jugado poco, pero con la diferencia de gol aparece la capacidad de los jugadores".



Sin embargo, en referencia a su equipo, defendió a su plantel de las críticas por haber caído en la tabla de posiciones antes de la sexta fecha.



"Para mí no hay momento de crisis, vamos primeros en la tabla, de qué crisis hablamos si perdemos un partido de seis. Hemos jugado bien el otro día y hemos sufrido, hoy jugamos bien y ganamos; la crisis la ven los que quieren ver cuando un equipo como Olimpia no gana todos los partidos. Esto es fútbol y es imposible ganar todos los días".



Pedro Troglio guardó lugar para referirse al caso del Alex Guity quien abandonó el club en calidad de préstamo en los jaibos para sumar minutos. "Es una plantilla alta pero también es difícil porque tienes que dejar a tantos jugadores afuera. También es difícil para los jóvenes porque debutar en Olimpia no es fácil", soltó.



¿Por qué no dejar a Alex Guity?. "Porque tengo a Edrick Menjívar y porque es un arquero de la Sub-23 y que tiene que esperar para poder jugar. Así como se fue José Pinto, José García, es bueno que se vaya para volver con más personalidad", respondió.



Finalmente adelantó que le gustaría cerrar en el primer lugar de la tabla de posiciones luego del juego ante Platense del próximo miércoles antes de medirse a Pachuca en el juego amistoso a disputarse en los Estados Unidos. "Queremos ver si nos podemos ir primeros en la tabla", cerró.