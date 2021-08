Canadienses intentaron frenar convocatoria de Romell Quioto y Fenafuth responde: "No nos chupamos el dedo"

Seguir a @kelvincoelloHN

Romell Quioto es una de las armas que tiene Honduras para esta eliminatoria. El delantero del CF Montreal de Canadá, país al que la Bicolor enfrentará este 2 de septiembre en el octagonal, intentó que el atacante no fuera citado para estos juegos y llevaron su lesión hasta el último extremo, pero finalmente no lograron su objetivo.

Gerardo Ramos, gerente de la Fenafuth, explicó que le dieron seguimiento y actuaron conforme a reglamento para tener al jugador, pues el CF Montreal pidió que no fuera tomado en cuenta. Quioto fue el primero en llegar este domingo a Toronto, Canadá.

"Romell Quioto nunca se lesionó, no se rompió, se le debilitó el músculo y por eso se sacó del juego ante Qatar y no se puso contra México en la Copa Oro. Si tuvo un toque muscular y él se recuperó. Los médicos nuestros son muy profesionales y siempre se le dio seguimiento. El equipo (Montreal) quiso poner que estaba lesionado, que no lo convocáramos pero ya no nos chupamos el dedo, podemos traer lesionados a los jugadores para revisarlos nosotros ya que el reglamento lo permite y Romell va a estar", dijo Ramos.

El delantero Romell Quioto fue el primero en llegar a Toronto, Canadá para unirse a la Selección de Honduras. Foto cortesía

Luego agregó: "Romell Quioto está bien, todo el mundo hace su fuerza. Esto es eliminatoria. Lo vimos ante Toronto con el Montreal y las reglas están claras, uno tiene que cumplirlas y no hacer favores y sencillamente jugar; Quioto está bien y va jugando", comentó Ramos.

QUIEREN JUEGO LIMPIO DEL ÁRBITRO

Otra de las preocupaciones que existe es en cuanto al tema arbitral, pues se juega de visita en el país de donde es originario el presidente de Concacaf, pero en Fenafuth solo piden que se pite con justicia como lo pide la FIFA.

"Esperamos que los árbitros hagan buen trabajo, que no vayamos a estar en problemas, y encarar este partido con el Fair Play que tanto promueve la FIFA y que se cumpla en todas las áreas", sentenció Ramos, gerente de la Selección Nacional.

Momentos cuando salía la Selección de Honduras rumbo a Toronto, Canadá para encarar el arranque de la octagonal. Foto Franklin Muñóz

"Ese tema de los árbitros, en el proceso pasado era intenso y ahora hay que ver que se juegue bien y la parte futbolístico. El tema del arbitraje pasa a segundo plano. Vamos a enfrentar a la Selección del presidente de Concacaf (Víctor Montagliani) y esperamos que no tengamos ninguna incidencia sobre esto", mencionó Ramos.

Van a tomar todas las medidas en esta oportunidad para evitar contagios de Covid-19 en la Copa Oro. "Vamos a corregir los descuidos que tuvimos en la Copa Oro en Houston (donde hubo contagios masivos de Covid-19 en el plantel), ahora vamos a corregir esos detalles. Ya todos estamos vacunados, en aquella oportunidad había algunos que no estaban vacunados como Muma Fernández y Félix Crisanto que salieron positivos posterior a la vacuna", explicó el gerente de la Bicolor.

APRETADO ITINERARIO DE LA SELECCIÓN

La Selección de Honduras entrenará a doble jornada desde este martes en Canadá ya con el plantel completo. Este domingo se unen los seleccionados de la MLS en la ciudad de Houston para tomar el vuelo chárter que los llevará a Toronto Canadá.

El cuadro nacional viajó con 15 jugadores este domingo a primera hora desde San Pedro Sula, por la tarde lo hace el volante Bryan Moya, jugador del Primero de Agosto de Angola quien sale desde el Villeda Morales vía Panamá para llegar a media noche a Toronto.

El equipo hondureño estará haciendo el reconocimiento del BMO Field de Toronto el 1 de septiembre por la tarde, no será entrenamiento, pues solamente lo usarán para hacer algunos estiramientos, pues Fabián Coito estará cuidando algunos detalles de la alineación.

La Bicolor tras el partido ante los canadienses del jueves 2 de septiembre, volará en vuelo chárter desde Toronto hacia San Salvador para el siguiente partido llegando en horas del mediodía a la capital de ese país para el encuentro del 5, allí Coito buscará que el equipo tenga descanso ese día y al siguiente entrenarán ya pensando en los salvadoreños.

Ese mismo domingo 5 tras el partido ante los salvadoreños, el equipo nacional regresa a la media noche a San Pedro Sula para preparar el compromiso frente a Estados Unidos.