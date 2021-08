Tato García culpa al arbitraje por perder el clásico ante Real España: "Nuevamente me veo perjudicado"

El entrenador del Marathón, Martín García, se mostró muy crítico con el trabajo del internacional Saíd Martínez luego de caer en casa frente al Real España siendo este su tercer derrota consecutiva en el campeonato.

“No me gusta hablar del arbitraje, pero nuevamente me veo perjudicado porque hay cosas que cambian. Hay un penal clarísimo contra Carlo Costly que no fue pitado y si se hubiese cobrado esa falta, el partido cambia. Luego, tratamos de buscar por todos los medios y Denovan Torres prácticamente no tuvo atajadas y nosotros generamos, pero hubo algunas situaciones extrañas en el segundo tiempo, ahora hay que levantarnos”, dijo García muy molesto con el trabajo arbitral.

García lamentó que el trabajo que se haga en la semana se vino abajo por la acción que pide como penal a Costly, pero dijo que siempre duele perder un partido contra el rival a vencer en la ciudad.

Pese a que en una acción previa hubo un gol mal invalidado a Real España, Tato considera que este error arbitral contra Costly cambió el rumbo del partido.

“Está bien que la afición tenga que exigir, nosotros tenemos que trabajar para revertir y levantar el equipo. Nadie más que nosotros quiere ganar un clásico y en la jugada del gol fue la única que tuvo el Real España. Nosotros perdemos la pelota en ataque, tuvimos que haber cortado, luego Vega se tira a barrer y llega a destiempo y termina en una jugada donde cae el gol”.

El entrenador no siente amenazado su trabajo al sumar tres partidos al hilo, pues considera que le queda tiempo suficiente para levantarse. “Esto es largo, esto recién empieza; sí nos vamos dolidos porque queríamos ganar el clásico sobre todo por la gente nuestra que vino y está en nosotros seguir trabajando bien. Lamentablemente no se dio el resultado”, justificó el uruguayo.

Finalmente lamentó que el portero del Real España, Michaell Perelló, se cansara de perder tiempo cuando le llegaba la pelota, situación que hizo enfriar el partido y el árbitro Saíd Martínez nunca le sacó amarilla.

“Repito, el equipo buscó por todos los medios, pero quiero ver por la tele la jugada porque soy muy respetuoso pero hay situaciones donde el arquero hace mucho tiempo y no se le saca ni una amarilla, eso es para que mejore la liga, pero si seguimos así, es cosa de los árbitros”, sentenció.