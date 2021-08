Harold Fonseca rompe el silencio: El día que supo que estaba fuera de Olimpia, lo que le dijo a Troglio y su camiseta más "especial"

Harold Fonseca es un portero que ha desfilado ya por varios clubes de la Liga Nacional. Sigue siendo un guardameta interesante con un perfil de selección, sin embargo, sus últimos años ha sufrido de altos y bajos.

Después de tantas noticias en torno a él, ha roto el silencio. El vigente guardamente del Marathón habló con la página La Cantera HN y ahí se abrió para compartir varias situaciones de su pasado como jugador del Motagua y Olimpia.



“He tenido una bonita carrera desde los 15 años que me empecé de forma profesional, he tenido la dicha de estar en tres equipos grandes. Me he sentido muy privilegiado y orgulloso de portar estas camisetas”, comenzó contando.



Al jugador le consultaron por su camiseta más especial. “Uno con los que estaré muy agradecido y especial siempre será la camisa del Juticalpa, que fue la que me dio a conocer a nivel nacional, fue el club con el cual debuté en primera división”, confesó Fonseca.





Motagua lo prestó a los canecheros y luego volvió al ciclón, de lo que habló: “Yo era el tercer portero, ese torneo quedamos eliminados con Marathón y luego salimos campeones, no tuve participación. El siguiente torneo (Diego Vázquez) me dice en un entrenamiento que busque equipo, que no contaría conmigo”.



Prosigue: “Me fui a Juticalpa y ahí trascendí, fui un referente del equipo. A día de hoy sigo agradecido con la directiva y las personas que me apoyaron en Olancho”.



Pero si hay de algo que Harold Fonseca no olvida, fue el día que supo su salida del Olimpia. El portero sabe que cuando falló el penal en la semifinal de la Liga Concacaf 2020, le pusieron las cruces.

“Me tocó fallarlo y esa fue la cruz, no volví a jugar en Olimpia. Me perdí por el Covid, que me dio fuerte, y no volví a ser considerado. Se lo manifesté personalmente al profe Troglio que muchas gracias por todo”, concluyó.