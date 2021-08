Motagua ya piensa en su propio estadio: "En este momento no está en planes, pero no lo descarto"

Follow @GustavoRocaGOL

La situación del estadio Nacional de Tegucigalpa ya es insostenible. Las pésimas condiciones en la que el mismo está, aparte, la inadecuada cancha de juego no es del agrado de varios, incluso, en el Motagua ya piensan con edificar su propio estadio, aunque es algo que de momento no está en planes.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Apertura 2021

Para ello, Eduardo Atala, presidente del Motagua, no descartó la posibilidad de que el equipo capitalino y segundo más importante de Honduras, a mediano plazo pueda construir su estadio en el Complejo Deportivo "Pedro Atala Simón".



"En este momento no está en planes, pero no lo descarto, lo que sí estamos a punto de edificar es una cancha sintética que nos ayude a entrenar en ella para partidos internacionales, porque nos toca muchas veces jugar encuentros en el mismo tipo se superficies, es algo que ya pronto tendremos en el Complejo deportivo Pedro Atala Simón, dijo con referencia a la construcción del estadio al programa oficial El Vuelo del Águila.





Motagua fue uno de los primeros clubes de Liga Nacional en tener su propia sede, que de hecho, en diciembre cumple 20 años desde su inauguración en el valle de Amarateca, la misma que construyeron con la venta de varios futbolistas.

"El Complejo ha sido un éxito, siempre agradecemos a Marco Tulio Gutiérrez la donación del terreno donde se construyó, mientras los costos los generamos con las ventas de jugadores como Iván Guerrero, Milton Reyes, Amado Guevara, Jairo Martínez y otros, haciendo una buena inversión porque la instalación está al día y su funcionamiento ha sido óptimo para un club de la jerarquía del Motagua", reveló.



Para finalizar, el alto dirigente motagüense dijo que de momento es difícil pensar en la construcción de un estadio, pero que no se descarta. "Si vendemos cuatro jugadores al extranjero seguro que podríamos generar estos recursos y aventurarnos a realizarlo, veremos qué sucede, pero no descarto, eso sería algo grandioso para nuestra afición".