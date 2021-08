Jornada 7 sufre cambio de horarios y fechas: Olimpia y Platense se adelanta para el miércoles

El Torneo Apertura 2021 seguirá su curso entre semana con el cambio del encuentro entre Olimpia y Platense en Tegucigalpa, además del juego entre UPNFM y Victoria en Danlí.

Este es uno de los dos juegos que sufrirá un cambio para jugarse el miércoles 01 de septiembre a las 7:00 PM en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Olimpia solicitó a la Liga Nacional realizar el cambio puesto que tienen compromiso amistoso ante Pachuca de México en los Estados Unidos el 05 de septiembre.

El otro partido que cambiará de turno será el juego entre Los Lobos y el Victoria a disputarse en el Estadio Marcelo Tinoco de Danlí el viernes 03 de septiembre a las 6:00 PM.

El resto de la jornada queda de la siguiente forma:

Jornada #7

Marathón vs Real Sociedad: 3:00 PM (04-09-21)

Honduras Progreso vs Motagua: 7:00 PM (04-09-21)

Vida vs Real España: 7:15 PM (04-09-21)

Lobos UPNFM vs Victoria: 6:00 PM (03-09-21)

Olimpia vs Platense: 7:00 PM (04-09-21)

