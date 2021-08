Salomón Nazar comienza una nueva era con el Victoria: "Se está sufriendo mucho, pero las crisis no son permanentes"

Una nueva era comenzó este lunes en el Victoria con la presentación oficial del técnico hondureño Salomón Nazar al mando del equipo en relevo de Carlos Roberto Padilla y Elvin López luego del traspié con cinco derrotas consecutivas en el inicio del Torneo Apertura 2021.

El doctor Nazar arribó hoy a La Ceiba y no perdió tiempo para ponerse a trabajar en busca de rescatar al equipo de sus crisis deportiva.

En palabras de Salomón Nazar en conferencia de prensa, mencionó que "es un enorme placer estar aquí y un privilegio entrenar al Victoria, un equipo de trayectoria a nivel nacional y con mucho sacrificio ha vuelto a la Primera División".

"Se está sufriendo mucho, pero las crisis no son permanentes, pero hay que tener mucho trabajo, hay que dar todo por el equipo para seguir adelante. Acepté el reto porque hay un grupo de jugadores jóvenes con mucho talento, ningún reto es fácil, pero lo aceptamos de la mejor manera; no me cabe duda que vamos a salir adelante", añadió.

Salomón Nazar junto a Elvin López, Luis Fúnez y el preparador físico Henry Oliva.

Además, dejó en claro que la única 'cura' y salvación para el equipo jaibo es el trabajo a merced del encuentro ante su exequipo UPNFM.

"Hay que trabajar duro, hay mucho amor por este equipo y se está sufriendo mucho por él, pero el fútbol da oportunidad de salir adelante. Todos los retos son complicados y esta no es la excepción, no hay duda que al grupo le está costando esa transición, pero hay recurso humanos. Debemos trabajar en ellas para salir adelante. Estamos contrarreloj, tenemos partido el viernes. He visto una idea de lo que está ocurriendo, pero necesito hablar menos y trabajar más", cerró.

Durante su presentación el vicepresidente Rossel Espinoza declaró que "hoy es un día histórico para la familia del Victoria para afrontar este reto. El equipo viene ascendiendo y está hecho para hacer grandes cosas es por eso que necesitamos personas como él esperando que todo lo que venga a futuro sea de la mejor manera. Está en su casa, somos una familia y juntos sacaremos este equipo de la mejor manera".

Salomón Nazar logró seis liguillas en ocho torneos que dirigió en la Liga Nacional con los Lobos de la UPNFM siendo en total 147 juegos de los cuales tuvo 48 triunfos, 43 empates y 56 derrotas.