Pedro Troglio lo confiesa: su valoración de la Selección de Honduras, la molestia con Diego Vázquez y el futuro de Benguché

El Olimpia de Pedro Troglio tuvo un arranque con dudas, pero rápidamente enderezó el rumbo de su equipo y en la actualidad es el líder del torneo Apertura con 11 unidades.

El timonel del cuadro merengue se ha dado un tiempo para dialogar con el programa Fútbol de Tacón, donde valoró un poco su estadía en el cuadro merengue, donde también ha aprovechado para analizar el camino de la Selección de Honduras de cara al Mundial de Qatar 2022.

El timonel de los leones aseguró también el objetivo que se ha planteado en esta temporada y el pacto que ha realizado con Jorge Benguché.

¿El Olimpia tiene el torneo que esperaba?

Uno no espera no ganar tres partidos, uno quiere estar primero siempre, pero sé que serpa un semestre duro para nosotros.

¿Cómo asimila el ser amado y tener adversarios?

Que no me quieren los adversarios no importa, eso es normal que no te quieran o a lo mejor en la intimidad hablan bien, pero en la cancha te van a insultar y criticar en las redes sociales. A mí me duele que venga una crítica del aficionado del club. Donde voy no encuentro tanta antipatía.

¿Habrá oportunidad de ver más jóvenes en el Olimpia?

El próximo partido estará Jared Velásquez, un chico que tuvo una linda aparición el otro día y va de entrada. Tengo otros que han jugado menos. Tengo cuatro o cinco jóvenes, pero no me gusta que los chicos aceleren el proceso, pero hay que hacerlo para que sumen los minutos.

¿Pesa la camisa de Olimpia que hay que preparar a cada joven que debutará?

Con el respeto a algunos equipos, pero no es lo mismo debutar en algunos equipos que no hay presión a jugar en Olimpia. Aquí empatas dos partidos y la gente te está insultando, molesta y de paso debes poner a un chico de 17 años para que sume minutos. Me pasó el año pasado con Josman Figueroa, es el chico que sumaba minutos y lo tuvimos que acelerarlo. En Olimpia no te da la misma paz que otros equipos, aquí es una locura.

¿No está de acuerdo con esa sumatoria de minutos?

Yo no estoy de acuerdo con la balsa de minutos, hay que ver al mundo y ver dónde existe y casi no existe en ningún lado: está en Argentina y otro lado, pero poco. Yo debuté a los 17, pero demostré que tenía condiciones y en este caso nosotros tenemos que acelerar para que sumen minutos.

¿Qué cancha es la más complicada?

Hay un lugar que no hemos perdido nunca desde que me ha tocado estar, pero me parece que es la más difícil, es Tocoa. Un día salí del hotel y parecía que me quemaba la cara. Ni hablar de ir a San Pedro Sula al Morazán, Yankel, pero el viaje tan largo, el calor y el horario que te ponen lo partidos. Si es el Olimpia, lo ponen a las 2:00 pm.

¿Sigue siendo el Motagua, Real España y Marathón los rivales más difíciles?

Desde que llegué siempre dije que los tres más difíciles en la contienda eran: Real España, Marathón y Motagua y son los tres con los que hemos llegado a las finales y nos han complicado. Hoy noto el fútbol hondureño más difícil a lo que encontré en el 2019, los equipos han cambiado su manera de jugar. Real España está mucho mejor, Marathón ha mejorado, pero el de Vargas era duro, tuvo un semestre malo, fue un equipo duro y Motagua ni que hablar y estamos muy parejos. También está el Platense con Primitivo, pero está muy bien Lobos y Vida.

¿Los equipos al que le quieren ganar es al Olimpia?

Yo noto que los equipos nos juegan distinto a como me jugaban cuando llegué. Hoy siento que nos esperan con un bloque de 10 jugadores y en la cancha propia y eso es muy difícil para romper. Al Barcelona mismo se le meten atrás y cuesta porque tampoco las canchas de Honduras tampoco ayudan a que la pelota corra rápido.

¿Cómo es su relación fuera de la cancha con Diego Vázquez?

Una vez estuvimos en una comida en la embajada de Argentina y siempre tuvimos buena relación, pero no me gustó la última actitud de él de echarme la culpa de lo que pasó en Estados Unidos, dijo que yo había pegado patadas y no me gustó que haya mentido y que diga que lo armé yo. Tuvo un buen gesto cuando falleció mi papá y ese gesto lo valoré mucho. Después, él hace su negocio, conoce más que yo el Honduras, sabe lo que vende esta historia de pelearse con todos: jugadores, técnicos y le ha dado resultado porque trabaja, ha salido campeón, se habla de él. Yo a lo mejor soy de otra manera y no soy quien para decir si está bien o mal.

¿El clásico transforma un poco?

Yo conozco a dos hermanos famosos Diego y Gabriel Milito, pero en un clásico Independiente-Racing terminaron insultando a la mamá de los dos, es increíble. El fútbol transforma y en los clásicos manejamos pasiones y es una carga muy grande. Toda la semana la gente te hace sentir ese peso; ganar es espectacular y perder es horrible y duro.

¿Qué posibilidades le ve a la Selección de Honduras en estas eliminatorias?

Creo que está haciendo un buen trabajo, lo que pasa que la gente exige mucho y la historia no te marca que siempre le has ganado a México o Estados Unidos. La Selección está bien, tiene una muy buena camada de jugadores y el hondureño es leal. La nuevas camadas deben de ser más profesional en cuanto a la alimentación. En Argentina les gusta el chorizo, pero el jugador de fútbol no puede estar todo el tiempo comiendo eso, aquí las baleadas, pero no se pueden levantar todos los días a comer 10 baleadas. Yo tengo esperanza que se pueda clasificar, pero deben de saber que tienen a dos o tres equipos por encima y son: Estados Unidos, México y Canadá por posibilidades económicas. Le podes podes pelear por tercer lugar o el cuarto, pero siempre sabiendo hasta donde podés dar. Hay buenas expectativas de llegar al mundial y seria un salto muy bueno para el fútbol hondureño.

¿Cómo ve Jorge Benguché en este momento?

Él se fue a Europa cuando ya estaba por empezar el fútbol y no tenía pretemporada y eso le costó que no tuviera un año para jugar; así con ese problema se fue a la Selección Olímpica y claramente no ha tenido un año bien trabajado. Le dije que hay que ponerse a tono, baja algún kilo y ponerse como el Benguché del 2019, es un desafío grande que nos planteamos.

¿Le da esa espinita por dirigir alguna selección del área?

Hablar de Honduras es difícil porque yo tengo amigo, una gran relación con Fabián Coito y está haciendo un trabajo espectacular. A mí me gusta más dirigir el día a día, levantarme todos los días a las 5:00 de la mañana y saber que voy a dirigir a un equipo. Jugué un mundial como jugador y me gustaría clasificar y dirigir un equipo como técnico, pero tampoco lo pido de inmediato.

¿Alguna tentación de equipos por ficharlo?

Me han llamado bastantes equipos en todo este tiempo, pero no ha sido nada concreto y al estar trabajando, siempre hay códigos entre los dirigentes. Es más posible conseguir algo cuando no tienes equipo y yo estoy cómodo aquí, ojalá pueda darle el cuarto campeonato seguido al pueblo y sería muy bueno para quedar en la historia del club.