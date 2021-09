Messi y Argentina vs Venezuela: Día, hora y transmisión de la séptima jornada de la Eliminatoria de Conmebol  

Venezuela, que atraviesa momentos complicados, confía en "contrarrestar" a Lionel Messi y la delantera de Argentina el próximo jueves en Caracas en la clasificatoria sudamericana del Mundial de Qatar-2022, dijeron jugadores este martes.

"Tenemos un rival con mucha capacidad, sabemos la calidad individual que tiene su principal figura, pero nosotros vamos a intentar contrarrestarlos de la mejor manera y utilizar nuestras armas", dijo en rueda de prensa el internacional venezolano Roberto Rosales, refiriéndose a Messi.



"Sabemos la calidad de los jugadores de Argentina, pero así como los de Argentina, los (atacantes) de Perú, los de Ecuador, los de Brasil son jugadores de primer nivel", expresó el lateral vinotinto, ficha del AEK Larnaca chipriota después de 14 temporadas en la Primera División de Bélgica, Holanda y España, al destacar el nivel de la eliminatoria mundialista de Sudamérica.





"Jugamos contra el campeón de América, nada más y nada menos, pero eso tiene que ser un incentivo para darlo todo, con responsabilidad, y tratar de sacar los tres puntos en casa", manifestó por su parte el central Nahuel Ferraresi (Estoril, Portugal).



Con Leonardo González como entrenador interino después de que el portugués Jose Peseiro rescinciera su contrato por impagos, Venezuela será el primer adversario de Argentina en el premundial después de que Messi y sus compañeros ganaran la Copa América-2021. El '10', además, reaparece con su país tras debutar el fin de semana con el París Saint-Germain en una victoria 2-0 ante el Reims en la Ligue 1.



"Peseiro dignificó lo que es ser seleccionador nacional, su compromiso y sus ganas de ayudarnos fue ejemplar (...); obviamente, nadie trabaja gratis", dijo Rosales.

"Lamentamos lo que sucedió, pero eso quedó en el pasado y ahorita viene un nuevo cuerpo técnico igualmente competente y capaz de ayudarnos (...). Es una linda oportunidad el partido contra Argentina de poder demostrar la capacidad que tiene este grupo", añadió.



Peseiro denunció una deuda de 14 meses con él y su equipo técnico.



En medio de una plaga de lesiones y un brote de covid-19, Venezuela jugó con tres centrales y carrileros la Copa América. Fue eliminada en primera fase.



Ni Rosales ni Ferraresi asomaron si la Vinotinto volverá a apostar por un planteamiento similar con Leo González en la triple fecha contra Argentina, Perú y Paraguay.



"Esperemos que lo que él plantee, salga de buena forma", apuntó Ferraresi.



Con 12 puntos en seis encuentros, Argentina escolta en la clasificatoria sudamericana al líder Brasil, que acumula 18. Venezuela, que estrena entrenador con el interino Leo González, ocupa la novena casilla con cuatro unidades, las mismas que el colista Perú, pero con mejor diferencia de goles.

PARTIDOS DE LA FECHA 7 JUEVES 02 DE SEPTIEMBRE

-Bolivia vs Colombia (2:00 P.M)

-Ecuador vs Paraguay (3:00 P.M)

-Venezuela vs Argentina (6:00 P.M)

-Perú vs Uruguay (7:00 P.M)

-Chile vs Brasil (7:00 P.M)



*Todos los duelos serán transmitidos por Sky Sport*