Comisión de arbitraje acepta errores en el clásico Marathón-Real España y confirma castigo a los árbitros

La Comisión Nacional de Arbitraje (CNA) salió al paso para valorar el accionar de los árbitros en las últimas jornadas de la Liga Nacional, donde no han escondido los fallos.

Oscar Velásquez, Benigno Pineda y Vivian Rodríguez, fueron los encargados de detallar mediante vídeos que hubo errores de apreciación y donde más se destacó fue en el clásico de San Pedro Sula.

El pasado domingo en el duelo Marathón y Real España y correspondiente a la jornada seis del torneo Apertura se vio empañado por dos fallos arbitrales que de una u otro manera se vieron afectados los dos clubes.



La cuarteta que fue comandad por Said Martínez y los asistentes Jesús Tabora y Erick Coello, tuvo errores que perjudicaron a ambos clubes y así lo detalló la Comisión.



Primero anularon una acción que terminó con el balón en el fondo de la red del argentino Ramiro Rocca por supuesto fuera de juego y luego no pitaron una falta penalti a favor de Marathón tras un derribo que sufrió el delantero Carlo Costly.



“No hay fuera de juego en el gol de Real España, hubo desconcentración total del asistente dos. Cuando hablamos con él no aceptó el fallo y nos dijo que ni él cree como decretó eso tras ver el vídeo”, mencionó Benigno Pineda.



SE VIENE LOS CASTIGOS PARA LOS ÁRBITROS

Benigno Pineda, vicepresidente de la Comisión, expresó que en el clásico sampedrano solo hubo dos fallos y que los árbitros cuando cometen este tipo de errores son sancionados con dos jornadas mínimas de suspensión.

También hubo tiempo para valorar otra de las acciones polémicas que se dieron en el desarrollo dela fecha seis del Apertura, donde Wesly Decas toca el balón con su mano en la línea de gol.

Según la Comisión, en esta acción no hay ninguna intención de jugar el balón con la mano y fue producto que la pelota le pegó después de impactar en el posto y su posición es natural.