El rival más 'fácil' y la apuesta de Amado Guevara en el inicio de Honduras de la octagonal

A falta de dos días para el inicio de la octagonal de Concacaf con la ventana de FIFA dando apertura a tres juegos consecutivos, nuestro fichaje estrella y analista, Amado Guevara, analizó el camino de la Selección de Honduras enfrentando a Canadá, El Salvador y Estados Unidos.

Durante una transmisión en vivo mediante un Facebook Live gracias a CLARO junto al periodista y productor de DIEZ TV, Jorge Fermán, el exfutbolista y eterno capitán de la ´H' le apostó a cinco puntos de nueve posibles al equipo que hoy comanda Fabián Coito.

En palabras del Guevara, "estoy ansioso, no nervioso por ver rodar la pelota con la Selección de Honduras".

¿Cuál sería el escenario ideal?, le consultó Fermán.

"Me gustaría los nueve puntos, pero sabemos que la realidad puede ser otra. Será un inicio bastante duro, sobre todo este primer juego que estamos esperando con muchas ansias".

Según el exseleccionado nacional que disputó dos mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014) con la H, de los tres juegos entre Canadá (02 de septiembre), El Salvador (05 de septiembre) y Estados Unidos (08 de septiembre), el segundo de ellos es el más accesible para sacar provecho a tres puntos.

Amado Guevara y Jorge Ferman durante la transmisión de este martes en Diario Diez

"No es que estamos menospreciando al rival, sabemos lo fuerte que son, pero por tradición se les gana en partidos complicados", enfatizó el Lobo.

PARTIDO A PARTIDO: La voz del experto

Vs Canadá: "Tenemos que arrancar un punto, es importante sumar de visita porque le restas dos de local a un rival directo. Para mí esto sería espectacular, pero veo difícil, inclusive que saquemos ese punto. Dudo por el inicio de visita y porque ellos llegan con el plantel completo. Me preocupa la ausencia de Alberth Elis y los referentes que no tienen el ritmo. Romell Quioto apenas jugó el viernes, anotó, pero es todo lo que lleva".

Vs El Salvador: "Con todo respeto Honduras siempre ha estado a un escalón o más arriba. La Bicolor está obligado a ganar. De los tres partidos en esta ventana, es el más accesible, con respeto a mis hermanos salvadoreños. Aquí nosotros somos favoritos y aunque somos visita, me la juego por los tres puntos. Lo tenemos que ganar, esos puntos pueden servir mucho para la sumatoria.

Vs Estados Unidos: "Un punto no me desagradaría porque jugarás ante uno de los favoritos y ya conoces su nómina; agregaré otro detalle, es el tercer juego y habrá mucho desgaste, también está el tema de rotaciones y ellos están con un plantel extenso para hacerlo. En ese aspecto ellos pueden tener una ventaja y aunque estemos de local, será un rival complicado. Lo firmo como un empate.