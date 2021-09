Este miércoles se define si Alex Güity podrá debutar con el Victoria: "Estoy ansioso, tengo ganas de jugar"

Este miércoles será uno crucial para el laureado joven guardameta hondureño Alex Güity para contemplar si podrá debutar oficialmente con el Victoria en la Primera División de Honduras durante el Torneo Apertura 2021.

Hasta la fecha ya han pasado siete jornada y el considerado "Guante de oro" del Preolímpico de Concacaf 2021 no ha logrado estrenarse con su nuevo equipo desde que fue cedido a préstamo por el Olimpia.

En palabras de Alex Güity, "la verdad que estoy ansioso, con ganas de jugar, pero estamos a la espera de que se pueda solucionar el problema que me impide ser inscrito, ojalá se pueda para poder ayudar al equipo si me toca la oportunidad".

Sobre su caso detalló que "ha sido una novela, nunca me había pasado y me está tocando vivir a mí, pero estoy con toda la confianza para ser tomado en cuenta".

Victoria viajará este jueves a Danlí para medirse ante UPNFM en el Estadio Marcelo Tinoco y Güity es uno de los jugadores que ha sido tomado en cuenta en la convocatoria, eso sí, su lugar como titular dependerá si será inscrito oficialmente con el aval de FIFA.

"Yo estoy bien, he estado entrenando bien; no se me ha inscrito por falta de papeles, pero espero que se resuelva hoy para viajar con el equipo; vamos a esperar, tengo muchas ganas de jugar. Con Olimpia parecía que iba a jugar, pero me quedé con las ganas", soltó.

El caso del guardameta es prioridad en la agenda de la directiva del Victoria-Olimpia y Liga Nacional ante la FIFA en un fallo durante el proceso de inscripción en el FIFA Connect y FIFA Transfer Matching Systems (TMS).

El seleccionado Sub-23 también se refirió al caso de la llegada del entrenador Salomón Nazar en relevo de Carlos Padilla y Elvin López.

"Si lo traen es por el bien del equipo, son ideas nuevas y toca acoplarse para tratar de hacerte de un puesto. Los entrenadores que nos ha tocado tener han sido bueno, han dado su confianza al club, pero se toman decisiones en base a resultados", mencionó.

Debido al mal momento con cinco derrotas consecutivas, manifestó que el Victoria "es un buen equipo" y que "solo se ha complicado la falta de gol, los compañeros han trabajado fuerte; en lo que caiga el primer gol se romperá el hielo y nos dará confianza".

¿Qué hay de UPNFM?

"UPNFM es un buen equipo, se refleja desde que ascendieron han hecho buenos torneos clasificando a liguilla. Será un partido complicado, pero se puede sacar el objetivo", respondió.