Periodistas canadienses: "Honduras enfrentará al mejor jugador y ataque de Concacaf; deberán estar preocupados"

¿Canadá siembra el miedo en Concacaf? Periodistas del país norteamericano analizan el partido que disputará la 'hoja de maple' el jueves ante Honduras por el arranque de las eliminatorias donde su selección nacional apunta a grandes cosas.

En el programa "One Soccer", la casa del fútbol en Canadá, se debatió si la delantera del combinado que dirige John Herdman debe meter miedo a la zaga defensiva de Honduras, a lo que respondieron tajantemente: "No solo Honduras, si no a toda al área".

Para los canadienses, su escuadra cuenta con la mejor ofensiva de la confederación, pues a su opinión, allí se desarrolla el mejor jugador de la región, Alphonso Davies, futbolista del Bayern Múnich y mejor lateral izquierdo FIFA del 2020.

Junto a Davies juega Jonathan David, centro delantero titular del actual campeón de Francia, Lille, con el que anotó un golazo en la última fecha de la Ligue 1. A elllos se les suma Tajon Buchanam, futbolista del Brujas de Bélgica que milita a préstamo en el New England Revolution de la MLS.

¿Debe Honduras preocuparse por este tridente? Esto dijeron los periodistas.

- "¿Sabes quién más está completamente en forma? Alphonso Davies y Jonathan David. ¿Deberían meter miedo?"



"Absolutamente, no solo a la defensa hondureña, si no que a la de México, Estados Unidos, a todas las de la octagonal. Creo que este es el mejor equipo ofensivo (de la eliminatoria), y eso que no hemos mencionado a Tajon Buchanam. Son mejores por su velocidad, atletismo y habilidad para definir.



Este es un equipo hondureño que en la Copa Oro encajó dos goles ante Panamá, al igual que contra Qatar y recibieron tres de México para ser eliminados. Su central, Maynor Figueroa, es el más experimentado, pero ¿en realidad quieres a David y Davis corriendo por la banda si eres un aficionado hondureño?



Creo que deberían controlar el juego en el mediocampo, porque hay una gran diferencia entre el ataque canadiense y la defensa hondureña", dijo uno de los periodistas.

Seguido de esto, otro de los comunicadores comentó:

"No creo que solo Honduras debe preocuparse, si no toda la región, particularmente sobre Davies porque para mi es claro, él es el mejor jugador de Concacaf, tal vez Keylor Navas se acerca a su nivel, pero para mi ya no hay competencia entre ambos, él es el mejor jugador del área y no hay otro jugador que pueda pararle cuando está en su tope. Su velocidad y habilidad jugando desde la parte baja hacia la de arriba del costado izquierdo, es pura habilidad, nadie puede contra él. Eso es el algo en que Honduras estará preocupada el jueves".

La Bicolor disputará el jueves a las 8.30 pm de Toronto (6.30 de Honduras) el primer partido de la octagonal ante Canadá en el BMO Field.