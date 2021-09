Honduras Progreso traslada su partido ante Motagua para San Pedro Sula pensando en una buena taquilla

El Honduras Progreso se ha mudado a San Pedro Sula para jugar su partido ante Motagua por la séptima jornada del Apertura pensando en lo económico. Su dirigencia se dio cuenta que con el 20% de aficionados en el Micheletti (tiene aforo de 5,000) apenas son 1,000 personas, pero multiplicados por los del Morazán son casi cuatro veces más.

Buscando sacarle renta a lo económico, los progreseños han puesto precios accesibles para que los fanáticos del Motagua en el norte puedan llegar a ver a su equipo (100 en populares y 300 en silla) para el encuentro que está programado para este sábado a las 7.00 de la noche tras la aprobación de la Liga Nacional.

El Honduras ya disputó de local su primer encuentro de este torneo en el Morazán donde cayeron 1-2 frente al Marathón; equipo que los sorprendió en el segundo tiempo. Ahora ante los azules buscará nuevamente sacar una buena taquilla que les ayude a tener un poco de ingresos ya que viven una difícil situación financiera.

Motagua viene de empatar sin goles ante los Lobos de la UPN en un duelo donde perdieron la posibilidad de subir al liderato, mismo que comparte con la misma cantidad de puntos con Olimpia y Real España pero con una diferencia de goles menor a los dos rivales en mención.

Los "arroceros" por su parte vienen de empatar con el Vida 1-1 en El Progreso, Yoro en uno de los partidos que tuvo goles de alta factura. El cuadro dirigido por Jhon Jairo López ha venido mostrando una mejoría en su nivel y buscará aprovechar que Motagua no contará con sus seleccionados nacionales (Marlon Licona, Diego Rodríguez y Marcelo Pereira).

El resto de la jornada ha sufrido algunas modificaciones: hoy juegan Olimpia frente al Platense en el Nacional, luego el resto de encuentros se mantiene con el choque Lobos UPN vs Victoria que será el viernes a las 7.00 pm y el resto están para el sábado (Marathón vs Real Sociedad 3.00 pm y Vida vs Real España 7.00 pm).