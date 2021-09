''Tata'' Martino explota por la ausencia de los seleccionados para los duelos eliminatorios

Gerardo Martino, técnico de la Selección de México hizo evidente su molestia sobre la ausencia de jugadores como Raúl Jiménez, Hirving Lozano y Johan Vásquez para lo que será su primer duelo de eliminatoria, particularmente por el hecho que el Wolverhampton no quiso prestar al ariete ante las restricciones sanitarias.

“Lo que está faltando una decisión más fuerte de FIFA en relación a no liberarlos o sí liberarlos, pero que sea para todos los países”, comentó el 'Tata' Martino en conferencia de prensa.

“Quizá falta unanimidad de criterios, porque hay ligas donde aparentemente hay un consenso donde no vayan a determinados lugares o países que están en zona roja, igual hay jugadores que han asistido con selección”, dijo Martino.

En el mismo sentido, señaló que hay equipos que no se han comportado a la altura, como el Wolverhampton, ya que el Tri no presionó para convocar a Raúl Jiménez durante la Copa Oro o fechas FIFA previas y ahora, el mismo club se niega a ceder al futbolista.

“Por un lado, es cierto, nosotros nos hemos comportado en la FMF y cuerpo técnico y en el momento donde Raúl todavía estaba transcurriendo la parte final de su lesión. También era verdad que no jugaba y era riesgo tenerlo con nosotros y en entrenamientos. Nunca lo planteamos tenerlo para jugar en Copa Oro”.

También continuó diciendo. “Esa reciprocidad suele pasarse de largo, pero en temas que debemos de velar por nuestros futbolistas, como la salud, somos gente que entendemos que la salud está por sobre todas las cosas. Lo de Raúl no fue tema menor y entendimos que en ese momento no debía estar y corríamos un riesgo muy grande. Ahora, la Premier no permite la salida y no hay esa reciprocidad que nos gustaría encontrar. Las de Diego (Lainez), Héctor (Herrera), Lozano y Jiménez, son bajas, pero no podemos quedarnos detrás de los jugadores que nos faltan. No es excusa para nosotros”.

México iniciará su camino hacia Catar 2022 recibiendo a Jamaica el jueves para después visitar el domingo a Costa Rica y cerrarán esta primera "ronda" de juegos midiéndose en patio ajeno a Panamá.