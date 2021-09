Troglio revela el motivo de la salida del 'Topo' Aguirre y la fuerte discusión en el vestuario de Olimpia

Luego del gran triunfo de Olimpia sobre Platense en el Estadio Nacional, Pedro Troglio dio sus valoraciones del partido en rueda de prensa y además se refirió a la marcha de Ezequiel 'Topo' Aguirre. El DT argentino habla del tema de los extranjeros y asegura que el fútbol hondureño no es fácil.

Regreso de Benguché con goles

''A Jorge ya se lo dije en el vestuario, los dos goles no tienen que opacar que todavía se tiene que poner al cien por cien porque para mí le falta bastante. Hace dos goles y la gente va a decir que juegue, pero tanquilidad porque lo tenemos que poner bien, tiene mucha capacidad''.

El trabajo defensivo y el portero Rafael Zániga

''El trabajo en defensa ha sido impecable en los dos últimos partidos. Hoy cometimos equivocaciones a la hora de retener mucho la pelota, a mí me gusta la posesion de la pelota hacia adelante. Con respecto a Rafa ha tenido dos buenos partidos, estuvo mucho tiempo sin jugar, alguna pelota puede fallar, pero tenemos un arquero que da seguridad, estos partidos le han venido muy bien''.

La situación con Gastón Díaz

''Iba a venir a la pretempoada, pero agarró Covid. Él tuvo que empezar a jugar directamente, ha cumplido, claramente le falta en lo fisíco, su trabajo se basa en eso, necesitamos que se recupere para que pueda tener un ida y vuelta. Lo que pasa es que aquí hay poca paciencia para el extranjero, no es fácil venir al fútbol hondureño, acá todos creen que vienen y que este sí sirve y no sirve...''.

Ezequiel Aguirre tira la toalla y decide marcharse de Olimpia

Salida del 'Topo' Aguirre

''El 'Topo' fue goleador en el fútbol argentino con el Nacional B durante tres años, ha tenido una desgracia de errar un gol importante en un partido (ante el América) y lo han condenado. A partir de ahí no se ha puesto bien y por eso hemos llegado a esta rescisión. Si hay un hondureño que juega mejor lo pongo, yo traigo a los extranjeros porque necesito variantes y porque son jugadores que para mí son buenos, pueden tener un buen o mal año, si juega bien Edwin Rodríguez, Pinto o 'Patón' no van a jugar los extranjeros, esto es así''.

Los jóvenes

''El trabajo ha sido sorprendente (con Jared Velasquez y Luis Reyes). Esto me va a pasar en octubre y noviembre porque lo convocados se van a ir todos los meses. Esto es una buena camada que viene apareciendo, va a costar bastante, pero vamos a llegar a la final y vamos a definir todo''.

Fuerte discusión en el vestuario

''Vamos tranquilo y soportando una crítica de más, sabiendo que esto será complicado, este equipo vuelve a salir a flote. Nosotros tuvimos una discusión fuerte con los jugadores en el entretiempo ante Honduras Progreso y yo dije cosas que no las siento, pero en el vestuario a veces uno trata de darle una movida a los muchachos. Este equipo me demuestra que malas vamos a vivir, pero que siempre vamos a salir adelante y eso me deja tranquilo''.