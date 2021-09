Hora, canales y dónde ver las Eliminatorias de Concacaf: México juega sin público, Costa Rica y EEUU con duras visitas

México y Estados Unidos son los mayores aspirantes a ganar un boleto entre los tres directos que estarán en juego en el extenso octogonal clasificatorio de la Concacaf al Mundial-2022 que comienza este jueves y concluye el 30 de marzo próximo.

Además de los tres boletos directos en liza, el cuarto seleccionado del octogonal puede aspirar a un pase en un repechaje intercontinental.



Originalmente, esta eliminatoria mundialista se habría jugado como hexagonal, sistema instaurado previo a la Copa del Mundo Francia-1998, pero debido a la alteración de fechas a causa de la pandemia de covid-19, la Concacaf adoptó un octagonal.



De esta manera, la etapa decisiva de la eliminatoria mundialista aumentará de 30 partidos a 54 que se jugarán en 14 jornadas. La primera se realizará el 2 de septiembre con los siguientes emparejamientos: Canadá-Honduras, Panamá-Costa Rica, México-Jamaica y El Salvador-Estados Unidos.



Después se completará la triple Fecha FIFA con dos jornadas más, el domingo 5 y el miércoles 8.





-Panamá-Costa Rica -

A las 7:05 de la noche, el estadio Rommel Fernández será escenario de un duelo entre selecciones centroamericanas, la de Panamá, que buscará regresar al Mundial para mejorar el papel que desempeñó en su debut en Rusia-2018, y la de Costa Rica, que va por su tercera clasificación consecutiva y sexta de su historia.



A la 'Marea Roja' panameña la dirige el entrenador hispano-danés Thomas Christiansen quien recién cumplió su primer año al frente del equipo canalero, mientras que la 'Sele' comenzó un nuevo proceso en junio de 2021 con el estratega colombiano Luis Fernando Suárez, quien tiene la experiencia de haber clasificado a dos selecciones a Copas del Mundo: a Ecuador a Alemania-2006 y a Honduras a Brasil-2014.



"En el tema ofensivo no tengo dudas de que vamos a estar bien, pero si queremos estar bien en el tema defensivo, se exige también que estemos ordenados y bien puestos", dijo Christiansen, de cara al partido ante Costa Rica.



- México-Jamaica -

Las selecciones de México y Jamaica se enfrentarán en el estadio Azteca de la Ciudad de México a las 8:00 de la noche. Este partido se jugará a puerta cerrada como sanción de la FIFA a los gritos homofóbicos de la selección mexicana a los porteros rivales.



Desde que cumplió un castigo de la FIFA que le impidió acudir a Italia-1990, México ha asistido a todos los Mundiales desde Estados Unidos-1994 y ahora bajo el mando del director técnico Gerardo Martino buscará resarcirse luego de perder las finales de la Liga de Naciones y de la Copa Oro.

Jamaica, dirigida por Theodore Whitmore, sólo ha asistido al Mundial Francia-1998 y el camino a Catar-2022 lo comenzará con numerosas y sensibles ausencias por la restricción de la Premier League de ceder jugadores como medida preventiva a contagios de covid-19.



- El Salvador-Estados Unidos -

La primera jornada del octogonal se completará en el estadio Cuscatlán de San Salvador a las 8:05 de la noche con el encuentro entre El Salvador, que no clasifica desde España-1982, y Estados Unidos, que se ausentó en Rusia-2018 después de siete apariciones mundialistas consecutivas.



La selección estadounidense, dirigida por Gregg Berhalter, se presentará como equipo a vencer tras haber conseguido los títulos de las Liga de Naciones y de la Copa Oro. El representativo salvadoreño tratará de reafirmar el buen juego que mostró en julio pasado cuando llegó a cuartos de final de la Copa Oro.



"En la Copa Oro se dieron pasos importantes, pero no hicimos cosas tan grandes, el objetivo de este octagonal es dejar una buena imagen, y la mejor manera de iniciar es jugando bien", consideró Hugo Pérez, seleccionador de El Salvador.

