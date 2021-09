Periodista venezolano lanza desagradable mensaje contra Antonela Roccuzzo y piden su captura

Luego de consagrarse en la Copa América 2021, la selección de Argentina volverá a la competencia por las Eliminatorias de Conmebol para el Mundial de Qatar 2002 y se enfrentará a Venezuela en Caracas por la séptima jornada.

La drástica desición que tomó Antonela contra el Barcelona

Pero en la previa del cruce, surgió un escándalo ya que un reconocido periodista venezolano lanzó un lamentable mensaje contra Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo Messi.

A través de Twitter, Fernando Petrocelli, quien labora para DirecTV Sports, se prendió a un pedido de cánticos picantes para molestar al astro argentino, entre los cuales figuraba uno contra su pareja.

Petrocelli se unió a la iniciativa y, aunque intentó bajar los decibeles, terminó por empeorarlo todo. Un aficionado proponía cantar: ''Antonela a todos nos la va a mam**''. El periodista respondió: ''Cambiaría el final para los sensibles y pudiera ser: 'y con Antonela todos vamos a gozar' jajaja''.

Luego de su repudiable comentario, medios venezolanos informaron que el fiscal 94 nacional, Tarek William Saab, solicitó la captura y la imputación de Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género. Incluso, la propia autoridad judicial lo comunicó en redes sociales.

Rápidamente, el reportero borró el tuit y envió un mensaje pidiendo perdón. ''Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas'', dijo.

Lo cierto es que el escándalo está desatado a pocas horas de que Argentina se presente ante la 'Vinotinto'. Será cuestión de tiempo para saber qué sanción tendrá el periodista por su desagradable publicación misógina.